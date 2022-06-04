Чиновника в Актау оштрафовали на 28 млн тенге за взятки

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В Мангистауской области заместителя начальника управления сельского хозяйства оштрафовали за взятки на 28 миллионов тенге, об этом сообщается на официальном сайте Мангистауского областного суда.

Согласно материалам дела, замглавы управления сельского хозяйства Мангистауской области, являясь должностным лицом, мог контролировать и влиять на получение субсидий для установки солнечных панелей в фермерских хозяйствах. За покровительство и содействие он получал взятки на общую сумму 705 000 тенге в период с 2019 по 2020 год.

Также в деле присутствует второй фигурант, который, как установило следствие, в целях получения субсидии от государства внес на портал "Qoldau" фиктивные договоры, указав в них цену выше реальной стоимости приобретенных товаров. Своими мошенническими действиями он нанес ущерб государству в размере 6 903 275 тенге.

В итоге суд признал виновным замглавы управления сельского хозяйства в неоднократном получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия, а также неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе.

Ему назначен штраф в размере 40-кратной суммы взятки, то есть 28 200 000 тенге, с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Второго фигуранта признали виновным по пункту 1 части 3 статьи 190 УК РК ("Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество в крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием"). Ему назначили условный срок на три года с пробационным контролем.

Еще двое подсудимых по этому делу понесли наказание по части 2 статьи 367 ("Дача взятки должностному лицу в значительном размере"). Их приговорили к штрафу в размере 20-кратной суммы взятки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972543-chinovnika-v-aktau-oshtrafovali-pochti-na-28-mln-tenge-za-vzyatki/