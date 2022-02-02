Чиновника оштрафовали на 4,8 млн тенге в Павлодаре

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46-летний ведущий специалист инспекции транспортного контроля Павлодарской области получил от предпринимателя 160 тысяч тенге. За эти деньги чиновник пообещал беспрепятственный проезд большегрузов. Бизнесмен мириться с таким положением дел не стал и обратился в Антикоррупционную службу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

В приговоре указывается, что специалист инспекции транспортного контроля познакомился с директором ТОО в апреле 2021 года и сразу ему предложил платить по 10 тысяч тенге за каждую машину за спокойный проезд через контрольный пункт.

Спустя несколько месяцев у предпринимателя возникли проблемы с доставкой инертных материалов, он начал искать водителей большегрузов, но те стали отказывать.

"При поиске извозчики отказывались предоставлять ему свои услуги без наличия договоренности с сотрудниками ИТК о беспрепятственном пропуске. В этой связи предприниматель решил обратиться к специалисту инспекции транспортного контроля за консультацией", - говорится в приговоре Павлодарского городского суда №2.

В беседе чиновник вновь указал на деньги, предприниматель обещал подумать, но обратился в Антикоррупционную службу.

Специалист инспекции транспортного контроля озвучил сумму в 160 тысяч тенге за беспрепятственный проезд двух большегрузов. При передаче взятки мужчину задержали с поличным.

В суде отрицать свою вину чиновник не стал. Просил лишь не лишать его свободы. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 4,8 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954267-chinovnika-oshtrafovali-na-48-mln-tenge-v-pavlodare/