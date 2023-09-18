На слух о передаче АМТ российской "Северстали" ответили в акимате Карагандинской области

Первый замакима Карагандинской области Вадим Басин на брифинге РСК прокомментировал возможность смены собственника "АрселорМиттал Темиртау", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, действительно ли рассматривается вопрос о смене собственника "АрселорМиттал Темиртау", учитывая недавнее высказывание правительства о том, что "политическое решение принято".

"Много слухов, много разговоров, все они каждую неделю меняются. В настоящее время компания продолжает работать, много проблем в технико-экономическом состоянии компании, но все остальное, я думаю, надо подождать. Все будет зависеть от того, как будет работать компания, какие решения будут приняты", – заявил Вадим Басин.

Напомним, еще в конце августа главу Минфина Ерулана Жамаубаева спросили, идут ли сейчас переговоры с российской компанией "Северсталь" для передачи ей "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) после ряда ЧП.

Тогда министр заявил, что на этот вопрос ответит вице-премьер Роман Скляр. Позже последний опроверг информацию о переговорах с российской компанией.

"Это не так. Переговоры никакие не ведутся. Можете не верить каким-то слухам", – заявил Скляр.

При этом ранее он подтвердил, что переговоры по АМТ с другими инвесторами все-таки ведутся, однако пока называть их он не стал.