"Пересмотрите свои подходы к работе": Смаилов снова раскритиковал работу акима области Ұлытау

Премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание инвестиционного штаба, на котором раскритиковал работу акимов по привлечению инвестиций, сообщает сайт правительства РК.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что за отчетный период общий объем инвестиций в основной капитал составил 9,6 трлн тенге, что на 12,2% больше, чем за январь-август прошлого года.

Большая часть средств привлечена в горнодобывающую промышленность, сектор недвижимости, транспорт и складирование, обрабатывающую промышленность.

Согласно официальным данным, 13 из 20 регионов перевыполнили целевую задачу, среди них – Мангистауская, Акмолинская, Кызылординская, Туркестанская, Карагандинская области, город Шымкент и другие.

При этом на заседании Смаилов заявил, что до конца года необходимо привлечь не менее 18,5 трлн тенге инвестиций в основной капитал. Однако по итогам 8 месяцев годовой план исполнен всего на 52%. В связи с этим для выполнения поставленной задачи некоторым регионам и госорганам потребуется привлечь значительно больше инвестиций, чем за прошедшие месяцы.

В качестве примера Смаилов привел область Ұлытау, где отмечаются самые низкие показатели по инвестициям в основной капитал — всего 54% за отчетный период.

"Нам нужно, чтобы план был выполнен в этом году, а не в следующем. Если инвестиции будут привлечены в этом году, то мы увидим результат уже в следующем. А если вопрос по ним решится в следующем году, то результаты будут только через 2 года. Кто этого будет ждать? Людям сейчас нужны результаты. Рабочие места нужны сейчас", — обрушился с критикой глава правительства.

По словам Смаилова, из-за медлительности в решении некоторых инфраструктурных вопросов затягивается запуск завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов на 11 млрд тенге.

"Об этой проблеме было известно еще 2-3 года назад. Берик Абдыгалиулы (аким области Ұлытау – прим. ред.), с вашей стороны должна быть соответствующая координационная работа, даже если это относится к компетенции других госорганов.

На каждом заседании инвестштаба мы говорим о необходимости усиления работы по привлечению инвестиций. Однако темп работы очень медленный. Реальных результатов по запланированным проектам нет. Нет активной позиции с вашей стороны. Пересмотрите свои подходы к работе, организуйте людей на решение конкретных проблем", — сказал премьер-министр.

По его словам, в Алматы также была приостановлена реализация ряда инвестпроектов. В целом из-за недостижения плана в этом году свыше 200 млрд тенге не вложены в реальную экономику города.

С докладом по данному вопросу выступил заместитель акима города Алишер Абдыкадыров, однако главу правительства озвученная информация не устроила.

"Вы можете красиво докладывать и много говорить, но факты, цифры говорят об обратном. Индекс физического объема по инвестициям у вас составил 100,1%, фактически на уровне прошлого года. Это означает, что вы стоите на месте, то есть к прошлому году нет прироста.

Подтягивайте работу. Целый ряд инвестпроектов у вас приостановлен. Ускоряйте их реализацию и вводите в эксплуатацию. Показывать результат нужно уже в этом году, а не ждать следующего", — указал Алихан Смаилов.

Далее на заседании инвестштаба был рассмотрен ход реализации ряда крупных инвестпроектов, среди которых завод по производству пищевой продукции в Алматинской области, международная школа на 4 тыс. мест в Астане и предприятие по выпуску биотехнологических препаратов.

Премьер-министр подчеркнул, что по каждому из данных значимых проектов затягиваются процедуры согласования и решение других актуальных вопросов. По его словам, такой подход со стороны министерств и акиматов к работе с иностранными инвесторами не приемлем.

"Нужно навести порядок в части реализации инвестпроектов. Это ведь касается создания новых рабочих мест и повышения благосостояния наших граждан", — сказал он.

В заключение глава правительства потребовал от МИДа усилить координирующую роль в привлечении крупных инвесторов в Казахстан, активизировать работу нацкомпании Kazakh Invest и республиканских загранучреждений, а также оперативно принимать необходимые решения на уровне министерств и акиматов.

Напомним, в мае премьер-министр также высказывал недовольство работой акима области Ұлытау в части привлечения инвестиций.

"Ұлытау и Жамбыл (области – прим. ред.) и в прошлом году не выполнили годовой план по ИОК. На предыдущем заседании инвестштаба акимы данных регионов обещали, что в текущем году исправят ситуацию. Но, как мы видим, ваши регионы находятся на последних местах среди всех областей", – указывал тогда Смаилов.

Отметим, что область Ұлытау с даты ее основания, то есть июня 2022 года, возглавляет Берик Абдыгалиулы. В разные годы Абдыгалиулы был акимом Жезказгана, Аркалыка, замакима Темиртау. Работал в Администрации президента Казахстана, возглавлял научно-методический центр "Архив-2025", Президентский фонд развития государственного языка и другие организации.

Добавим также, что, согласно положению о Совете по вопросам привлечения инвесторов, инвестиционный штаб является консультативно-совещательным органом при правительстве Республики Казахстан. Задачами штаба являются: