Смаилов раскритиковал работу нескольких акимов

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

27 мая премьер-министр РК провел заседание Инвестиционного штаба и заявил, что акимы Жамбылской и Улытауской областей не выполнили поставленных целей, сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

Как сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, общий объем ИОК за январь-апрель текущего года составил 3,8 трлн тенге, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Среди отраслей по данному показателю лидируют горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, операции с недвижимостью, транспорт и складирование, сельское хозяйство.

Общереспубликанский целевой индикатор за январь-апрель достигнут. В региональном разрезе из 20 регионов 12 выполнили и перевыполнили свои планы. В их числе Туркестанская (148%), Кызылординская (137%), Карагандинская (122%), Мангистауская (122%) и Акмолинская (116%) области. Среди центральных госорганов планы перевыполнили министерства здравоохранения (167%), просвещения (153%), науки и высшего образования (152%), торговли и интеграции (143%), сельского хозяйства (116%), экологии и природных ресурсов (108%).

Заседание Инвестиционного штаба. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр подчеркнул, что по итогам 4 месяцев большинство областей и центральные госорганы показатели по ИОК выполнили, однако 8 регионов не достигли целевых индикаторов. Аутсайдерами являются Улытауская (52%), Абайская (64%) и Жамбылская область (65%).

"Ұлытау и Жамбыл и в прошлом году не выполнили годовой план по ИОК. На предыдущем заседании Инвестштаба акимы данных регионов обещали, что в текущем году исправят ситуацию. Но, как мы видим, ваши регионы находятся на последних местах среди всех областей", – указал Алихан Смаилов.

С докладами о принимаемых мерах выступили аким области Абай Нурлан Уранхаев, Жетысуской области – Бейбит Исабаев, Жамбылской области – Нуржан Нуржигитов, Карагандинской – Ермаганбет Булекбаев и заместитель акима Улытауской области Улантай Усенов.

Заседание Инвестиционного штаба. Фото: primeminister.kz

Заслушав выступающих, глава правительства подчеркнул, что по итогам первого полугодия будут приняты соответствующие меры в отношении должностных лиц, курирующих вопросы инвестиций.

Алихан Смаилов также отметил слабую работу в части ИОК со стороны министерств культуры (62%) и цифровизации (61%), обозначив необходимость увеличения числа проектов в IT-сфере, а также усиления работы по привлечению инвестиций в туристскую отрасль.

С комментариями по данным вопросам выступили министр культуры и спорта Асхат Оралов и вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин.

Премьер-министр подчеркнул, что перед правительством стоит задача довести уровень ИОК в текущем году до 18,5 трлн тенге. В связи с этим регионам и ведомствам необходимо организовать проактивную работу по привлечению инвестиций в основной капитал с учетом отставания.

На заседании также рассмотрены итоги работы по привлечению прямых иностранных инвестиций за прошлый год.

Заседание Инвестиционного штаба. Фото: primeminister.kz

Как доложил заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров, их приток составил 28 млрд долларов, что стало рекордным показателем за последние 10 лет. Обеспечен ввод в эксплуатацию 199 инвестпроектов в ключевых отраслях экономики на 2,3 трлн тенге. В 2023 году планируется запустить еще 281 проект на сумму 1,9 трлн тенге.

В ТОП-10 стран-инвесторов по итогам прошлого года вошли Нидерланды, США, Швейцария, Бельгия, Россия, Южная Корея, Китай, Франция, Великобритания и Германия.

Алихан Смаилов отметил, что Главой государства перед правительством поставлена задача по привлечению 150 млрд долларов ПИИ до 2029 года.

"В этом году мы должны привлечь не менее 24 млрд долларов иностранного капитала в национальную экономику. Министры и акимы должны принять необходимые меры по реализации новых и качественных инвестпроектов с участием иностранного капитала в приоритетных секторах экономики", – подчеркнул премьер-министр.

Заседание Инвестиционного штаба. Фото: primeminister.kz

Кроме того, участники заседания рассмотрели проблемные вопросы при реализации крупных проектов с участием иностранных инвесторов. По итогам обсуждения Алихан Смаилов поручил ответственным госорганам и организациям принять исчерпывающие меры по их решению.

Отметим, что согласно положению о Совете по вопросам привлечения инвесторов, данный совет (инвестиционный штаб) является консультативно-совещательным органом при правительстве Республики Казахстан.

Задачами Совета являются:

выработка предложений и рекомендаций по инвестиционным проектам, прорабатываемым на территории Республики Казахстан и направленным на активизацию работы с потенциальными инвесторами в рамках государственной политики по привлечению инвестиций, в том числе с учетом отлагательных условий;

рассмотрение вопросов по инвестиционным проектам, требующим принятия решений на уровне руководства правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022382-smailov-raskritikoval-rabotu-neskolkih-akimov/