Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Информацию о смене посла Казахстана в Украине прокомментировали в МИД

Опубликовано:

Дархан Калетаев
Дархан Калетаев. Фото: facebook.com/KazEmbassyUkr

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге прокомментировал информацию о смене посла Республики Казахстан в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, почему Дархана Калетаева решили заменить на другого посла.

Айбек Смадияров ответил на это встречным вопросом.

"Кто вам такое сказал? Я не знаю, что он сказал… пока указ не опубликован, он является послом Казахстана в Украине", – заявил официальный представитель министерства.

Позже спикер заявил, что назначение послов – это внутренний рабочий процесс МИД, и только после опубликования указа президента они могут говорить о смене или назначении того или иного посла.

"Других комментариев мы не даем. Указ выйдет – будет новость", – сказал Айбек Смадияров.

Напомним, несколько дней назад сам Калетаев сообщал, что пока не собирается покидать пост посла РК в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2036255-informatsiyu-o-smene-posla-kazahstana-v-ukraine-prokommentirovali-v-mid/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.