Информацию о смене посла Казахстана в Украине прокомментировали в МИД
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Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге прокомментировал информацию о смене посла Республики Казахстан в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты поинтересовались, почему Дархана Калетаева решили заменить на другого посла.
Айбек Смадияров ответил на это встречным вопросом.
"Кто вам такое сказал? Я не знаю, что он сказал… пока указ не опубликован, он является послом Казахстана в Украине", – заявил официальный представитель министерства.
Позже спикер заявил, что назначение послов – это внутренний рабочий процесс МИД, и только после опубликования указа президента они могут говорить о смене или назначении того или иного посла.
"Других комментариев мы не даем. Указ выйдет – будет новость", – сказал Айбек Смадияров.
Напомним, несколько дней назад сам Калетаев сообщал, что пока не собирается покидать пост посла РК в Украине.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2036255-informatsiyu-o-smene-posla-kazahstana-v-ukraine-prokommentirovali-v-mid/