Информацию о смене посла Казахстана в Украине прокомментировали в МИД

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге прокомментировал информацию о смене посла Республики Казахстан в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, почему Дархана Калетаева решили заменить на другого посла.

Айбек Смадияров ответил на это встречным вопросом.

"Кто вам такое сказал? Я не знаю, что он сказал… пока указ не опубликован, он является послом Казахстана в Украине", – заявил официальный представитель министерства.

Позже спикер заявил, что назначение послов – это внутренний рабочий процесс МИД, и только после опубликования указа президента они могут говорить о смене или назначении того или иного посла.

"Других комментариев мы не даем. Указ выйдет – будет новость", – сказал Айбек Смадияров.

Напомним, несколько дней назад сам Калетаев сообщал, что пока не собирается покидать пост посла РК в Украине.