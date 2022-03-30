Дархан Калетаев освобожден от должности посла Казахстана в Молдове

Дархан Калетаев. Фото: facebook.com/KazEmbassyUkr

Посол РК в Украине Калетаев Дархан Аманович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству, сообщает официальный сайт Акорды.

"Указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Калетаев Дархан Аманович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству", - говорится в сообщении Акорды.

Отметим, что пост чрезвычайного и полномочного посла РК в Украине Калетаев занимает с февраля 2020 года.

До этого он работал министром по делам религий и гражданского общества РК, позже - министром общественного развития Казахстана.

Занимал посты в Госкомитете РК по национальной политике, в системе МОН и МИОР Казахстана, являлся заместителем главы Администрации президента и руководил Канцелярией премьер-министра.

Напомним, в середине марта глава государства наградил Дархана Калетаева орденом "Барыс" ІІІ степени за организацию эвакуации казахстанцев из Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1962755-darhan-kaletaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-posla-kazahstana-v-moldove/