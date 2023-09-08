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"Не торопитесь меня хоронить": Калетаев опроверг, что ушел с поста посла Казахстана в Украине

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Дархан Калетаев
Дархан Калетаев. Фото: facebook.com/KazEmbassyUkr

В Сети появилась информация, что Дархан Калетаев собирается покинуть пост посла Казахстана в Украине. Тем не менее он заявил, что пока еще не уходит с должности, передает корреспондент NUR.KZ.

Политолог Данат Жумин на своей странице в Facebook написал о том, что его пригласили на мероприятие по случаю ухода Калетаева с должности посла.

"По приезде в Киев куда обратился первым делом? В посольство, конечно. И оказалось, что приехал я, как всегда, вовремя - именно в этот день наш посол в Украине Дархан Калетаев завершил свою дипломатическую миссию. То есть перестал быть послом. По этому случаю пригласил меня на мероприятие. Повезло мне", – заявил он.

Однако сам дипломат опроверг информацию о своем немедленном уходе с должности.

"Я нахожусь в Киеве, только что закончилась воздушная тревога, собираюсь пить кофе.

Там же есть процедуры, запрос на нового посла РК поступил в МИД Украины. (...) И украинская сторона должна сначала дать добро, и после этого происходит назначение. Это процедура, так что не торопитесь меня хоронить", – ответил он.

Точного ответа на вопрос о том, сколько времени продлится процедура назначения нового посла, он не дал.

"Бывает по-разному, может месяц, может два, а может и полгода. Все зависит от украинской стороны. Когда посла назначают, сначала направляют запрос – агреман, – а потом сторона дает согласие.

После этого выходит указ об освобождении старого и назначении нового посла", – объяснил Калетаев.

При этом он добавил, что не может сказать, кто именно сменит его на этой должности.

По данным с официального сайта посольства Казахстана в Украине, Дархан Калетаев в 1994 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности историк. При этом в 1997 году он также окончил Национальную Высшую школу государственного управления при президенте Республики Казахстан.

Имеет степень доктора политических наук.

Свою трудовую деятельность начал в 1995 году в качестве специалиста в Комитете по языкам при кабмине Республики Казахстан.

В разные годы работал главным специалистом Государственного комитета Республики Казахстан по национальной политике, заместителем начальника управления Департамента координации языковой политики Министерства образования и культуры РК.

В 2007-2008 годах являлся заместителем руководителя Администрации президента РК.

В 2009-2016 годах занимал должность управляющего директора "Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына".

В 2018 году был назначен Министром по делам религий и гражданского общества Казахстана.

С 2018 по 2019 годы являлся министром общественного развития Республики Казахстан.

В 2019 году работал руководителем Канцелярии премьер-министра РК.

С марта по декабрь 2019 года занимал должность первого заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

22 февраля 2020 года Дархан Калетаев был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Украине.

При этом ранее он также был чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству. От этой должности Калетаева освободили в конце марта прошлого года.

Напомним, в середине марта глава государства наградил Дархана Калетаева орденом "Барыс" ІІІ степени за организацию эвакуации казахстанцев из Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035655-darhan-kaletaev-otvetil-na-sluhi-ob-uhode-s-posta-posla-kazahstana-v-ukraine/

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