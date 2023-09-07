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"Принцип меритократии": новый пресс-секретарь Токаева высказался о своем назначении

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Нурмухамед Байгараев
Нурмухамед Байгараев . Фото: Акорда

Нурмухамед Байгараев накануне был назначен пресс-секретарем главы государства, сегодня в кулуарах Акорды он прокомментировал свое назначение, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я думаю, что здесь, в первую очередь, принцип меритократии. Кроме того, здесь учли опыт в медиасфере. Все-таки с 2008 года работал, был вашим коллегой (журналистом - прим. ред.). И год проработал в этой должности. Наверное, эти факторы", - рассказал он журналистам.

Напомним, накануне Нурмухамед Байгараев был назначен на пост пресс-секретаря президента - Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующее распоряжение.

Стоит отметить, что ранее он был заместителем пресс-секретаря главы государства - с августа 2022 года.

Также в разные годы занимал руководящие посты в казахстанских СМИ.

Также напомним, что 1 сентября бывший пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай стал помощником президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

Справочно: как указано в Большой российской энциклопедии, меритократия (букв. власть дос­той­ных, от лат. meritus – дос­той­ный и греч. ϰράτος – власть) - фор­ма прав­ле­ния, в ос­но­ву ко­то­рой по­ло­жен прин­цип ин­ди­ви­ду­аль­ной за­слу­ги. При та­кой фор­ме вла­сти к управ­ле­нию об­ще­ст­вом при­хо­дят наи­бо­лее дос­той­ные, ком­пе­тент­ные, та­лант­ли­вые лю­ди из различных со­ци­аль­ных сло­ев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035658-printsip-meritokratii-novyy-press-sekretar-tokaeva-vyskazalsya-o-svoem-naznachenii/

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