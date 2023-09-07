"Принцип меритократии": новый пресс-секретарь Токаева высказался о своем назначении
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Нурмухамед Байгараев накануне был назначен пресс-секретарем главы государства, сегодня в кулуарах Акорды он прокомментировал свое назначение, передает корреспондент NUR.KZ.
"Я думаю, что здесь, в первую очередь, принцип меритократии. Кроме того, здесь учли опыт в медиасфере. Все-таки с 2008 года работал, был вашим коллегой (журналистом - прим. ред.). И год проработал в этой должности. Наверное, эти факторы", - рассказал он журналистам.
Напомним, накануне Нурмухамед Байгараев был назначен на пост пресс-секретаря президента - Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующее распоряжение.
Стоит отметить, что ранее он был заместителем пресс-секретаря главы государства - с августа 2022 года.
Также в разные годы занимал руководящие посты в казахстанских СМИ.
Также напомним, что 1 сентября бывший пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай стал помощником президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям.
Справочно: как указано в Большой российской энциклопедии, меритократия (букв. власть достойных, от лат. meritus – достойный и греч. ϰράτος – власть) - форма правления, в основу которой положен принцип индивидуальной заслуги. При такой форме власти к управлению обществом приходят наиболее достойные, компетентные, талантливые люди из различных социальных слоев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035658-printsip-meritokratii-novyy-press-sekretar-tokaeva-vyskazalsya-o-svoem-naznachenii/