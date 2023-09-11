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Токаеву доложили о решении проблемы дефицита газа в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя правления АО "НК QazaqGaz" Санжара Жаркешова, передает официальный сайт Акорды.

Главе государства был представлен отчет об основных финансово-хозяйственных показателях национальной компании за первое полугодие и о ходе реформирования газовой отрасли.

Также президент был проинформирован о том, что с начала 2022 года АО "НК QazaqGaz" реализовало инвестиционные проекты на сумму 400 млрд тенге в Атырауской и Мангистауской областях, а также в Алматы за счет собственных средств.

С начала 2022 года нацкомпания субсидировала цены на газ для населения и бизнеса на 389 млрд тенге. За тот же период порядка 450 тысяч казахстанцев получили доступ к природному газу.

Токаеву было доложено о решении проблемы дефицита газа. Как сообщил Санжар Жаркешов, принятые меры обеспечат профицит природного газа в Казахстане на предстоящий осенне-зимний период.

Вместе с тем президент был проинформирован о ходе реализации проекта второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент и подписании нового экспортного контракта с Китайской Народной Республикой.

Кроме того, президенту были представлены сведения о реализации среднесрочной стратегии газовой отрасли и увеличении газоперерабатывающих мощностей, а также о перспективах дальнейшей газификации страны.

Главе государства также было доложено о работе по расширению ресурсной базы газа. По словам председателя АО "НК QazaqGaz", до конца 2023 года будет запущено новое газовое месторождение Анабай, кроме того, началась подготовка к разработке месторождения Придорожное.

По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на стабильное обеспечение поставок газа на внутренний рынок, своевременную подготовку к отопительному периоду, внедрение концепции бережного потребления газа и дальнейшую реформу ценообразования.

Напомним, в феврале зампредседателя правления АО "НК QazaqGaz" по маркетингу Арман Касенов сообщил, что Казахстан достиг максимального пика потребления газа. По его данным, в сутки в стране потребляется 100 млн кубометров газа. В годовом исчислении это более 35 млрд кубов газа. Между тем, по его словам, дефицита газа в нынешний осенне-зимний период ожидать не следует.

Позже председатель правления АО "НК QazaqGaz" Санжар Жаркешов сообщил президенту, что во время последнего отопительного сезона в стране был зафиксирован исторический максимум потребления газа.

Добавим, что акционерное общество "Национальная компания QazaqGaz", по информации на официальном сайте компании, – это вертикально-интегрированная национальная газовая компания, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.

Ранее компания носила название АО "НК "КазТрансГаз", но 31 декабря 2021 года постановлением правительства РК была переименована в АО "НК QazaqGaz".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2036104-tokaev-prinyal-predsedatelya-pravleniya-ao-nk-qazaqgaz-sanzhara-zharkeshova/

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