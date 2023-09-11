Токаеву доложили о решении проблемы дефицита газа в Казахстане
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя правления АО "НК QazaqGaz" Санжара Жаркешова, передает официальный сайт Акорды.
Главе государства был представлен отчет об основных финансово-хозяйственных показателях национальной компании за первое полугодие и о ходе реформирования газовой отрасли.
Также президент был проинформирован о том, что с начала 2022 года АО "НК QazaqGaz" реализовало инвестиционные проекты на сумму 400 млрд тенге в Атырауской и Мангистауской областях, а также в Алматы за счет собственных средств.
С начала 2022 года нацкомпания субсидировала цены на газ для населения и бизнеса на 389 млрд тенге. За тот же период порядка 450 тысяч казахстанцев получили доступ к природному газу.
Токаеву было доложено о решении проблемы дефицита газа. Как сообщил Санжар Жаркешов, принятые меры обеспечат профицит природного газа в Казахстане на предстоящий осенне-зимний период.
Вместе с тем президент был проинформирован о ходе реализации проекта второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент и подписании нового экспортного контракта с Китайской Народной Республикой.
Кроме того, президенту были представлены сведения о реализации среднесрочной стратегии газовой отрасли и увеличении газоперерабатывающих мощностей, а также о перспективах дальнейшей газификации страны.
Главе государства также было доложено о работе по расширению ресурсной базы газа. По словам председателя АО "НК QazaqGaz", до конца 2023 года будет запущено новое газовое месторождение Анабай, кроме того, началась подготовка к разработке месторождения Придорожное.
По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на стабильное обеспечение поставок газа на внутренний рынок, своевременную подготовку к отопительному периоду, внедрение концепции бережного потребления газа и дальнейшую реформу ценообразования.
Напомним, в феврале зампредседателя правления АО "НК QazaqGaz" по маркетингу Арман Касенов сообщил, что Казахстан достиг максимального пика потребления газа. По его данным, в сутки в стране потребляется 100 млн кубометров газа. В годовом исчислении это более 35 млрд кубов газа. Между тем, по его словам, дефицита газа в нынешний осенне-зимний период ожидать не следует.
Позже председатель правления АО "НК QazaqGaz" Санжар Жаркешов сообщил президенту, что во время последнего отопительного сезона в стране был зафиксирован исторический максимум потребления газа.
Добавим, что акционерное общество "Национальная компания QazaqGaz", по информации на официальном сайте компании, – это вертикально-интегрированная национальная газовая компания, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.
Ранее компания носила название АО "НК "КазТрансГаз", но 31 декабря 2021 года постановлением правительства РК была переименована в АО "НК QazaqGaz".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2036104-tokaev-prinyal-predsedatelya-pravleniya-ao-nk-qazaqgaz-sanzhara-zharkeshova/