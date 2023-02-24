Исторический максимум потребления газа зафиксирован в Казахстане

Газ. Иллюстративное фото: pexels.com

Во время последнего отопительного сезона в стране был зафиксирован исторический максимум потребления газа. Об этом в ходе встречи с президентом сообщил председатель правления АО "НК QazaqGaz" Санжар Жаркешов, передает официальный Telegram-канал президента Казахстана.

Санжар Жаркешов отчитался перед Касым-Жомартом Токаевым об итогах деятельности национальной компании за 2022 год, планах на предстоящий период и стратегическом видении газовой отрасли, а также представил предложения по реализации реформ в газовой отрасли.

Санжар Жаркешов:

доложил о предпринятых мерах по бесперебойному обеспечению населения природным газом;

сообщил, что в отопительный период 2022-2023 годах зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане;

проинформировал о ходе строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган. В число приоритетных инвестиционных проектов, которые осуществляет QazaqGaz, входят строительство подводящего газопровода к ТЭЦ города Алматы, строительство второй нитки газопровода Бейнеу – Жанаозен, расширение газопровода Макат – Северный Кавказ;

доложил об активной работе национальной компании по наращиванию ресурсной базы и реализации программы геологоразведки;

сообщил, что в результате оптимизации расходов по итогам года на 26% был сокращен долг национальной компании.

Президент поручил продолжить реформирование газовой отрасли для повышения ее инвестиционной привлекательности.

Напомним, сегодня зампредседателя правления АО "НК QazaqGaz" по маркетингу Арман Касенов сообщил, что Казахстан достиг максимального пика потребления газа. По его данным, в сутки в стране потребляется 100 млн кубометров газа. В годовом исчислении это более 35 млрд кубов газа. Между тем, по его словам, дефицита газа в нынешний осенне-зимний период ожидать не следует.

Он также заявил, что на юге и западе страны, несмотря на короткую зиму, наблюдается перерасход газа. По его словам, для решения данной проблемы предлагается внедрить социальный минимум потребления газа.

При этом ранее министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что с каждым годом в Казахстане растет потребление газа. По его словам, для удовлетворения потребности населения к 2030 году государство планирует довести производство товарного газа до 30 млрд кубических метров.

Добавим, что акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz", по информации на официальном сайте компании, – это вертикально-интегрированная национальная газовая компания, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.

Ранее компания носила название АО "НК "КазТрансГаз", но 31 декабря 2021 года постановлением правительства РК была переименована в АО "НК QazaqGaz".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2010804-istoricheskiy-maksimum-potrebleniya-gaza-zafiksirovan-v-kazahstane/