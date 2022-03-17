Токаев наградил дипломатов за эвакуацию казахстанцев из Украины

Эвакуация казахстанцев из Украины. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами казахстанских дипломатов за организацию эвакуации наших сограждан из Украины, сообщается на официальном сайте Акорды.

Указ вводится в действие со дня его подписания. Токаев постановил за успешную организацию работ по эвакуации граждан Казахстана из Украины наградить:

орденом «Барыс» ІІІ степени – Калетаева Дархана Амановича – Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Украине;

– Калетаева Дархана Амановича – Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Украине; орденом «Айбын» І степени –Қызыр Думан Манарбекұлы – советника Посольства Республики Казахстан в Украине;

–Қызыр Думан Манарбекұлы – советника Посольства Республики Казахстан в Украине; орденом «Достық» ІІ степени – Каражанову Макку Саганалеевну – руководителя казахской диаспоры в городе Харькове, Украина; Маслюк Галину Дмитриевну – почетного консула Республики Казахстан в городе Львове, Украина;

– Каражанову Макку Саганалеевну – руководителя казахской диаспоры в городе Харькове, Украина; Маслюк Галину Дмитриевну – почетного консула Республики Казахстан в городе Львове, Украина; орденом «Құрмет» – Алибекова Аслана Аманжоловича – советника Посольства Республики Казахстан в Украине (исполнял обязанности консула);

– Алибекова Аслана Аманжоловича – советника Посольства Республики Казахстан в Украине (исполнял обязанности консула); медалью «Ерен еңбегі үшін» – Джаманкулова Рустема Тунгишбаевича – Временного поверенного в делах Посольства Республики Казахстан в Республике Молдова; Кагенова Азамата Мағжанұлы – атташе – консула Посольства Республики Казахстан в Румынии; Маманова Дархана Серікұлы – второго секретаря – консула Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации; Сәбитұлы Бекзата – первого секретаря – консула Посольства Республики Казахстан в Республике Польша;

– Джаманкулова Рустема Тунгишбаевича – Временного поверенного в делах Посольства Республики Казахстан в Республике Молдова; Кагенова Азамата Мағжанұлы – атташе – консула Посольства Республики Казахстан в Румынии; Маманова Дархана Серікұлы – второго секретаря – консула Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации; Сәбитұлы Бекзата – первого секретаря – консула Посольства Республики Казахстан в Республике Польша; медалью «Шапағат» – Амангелдина Руслана Берекеевича – заместителя директора департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан; Денисенко Анну Владимировну – помощника консула Посольства Республики Казахстан в Украине; Каржаубаева Азамата Кудайбергеновича – второго секретаря Посольства Республики Казахстан в Украине; Туякбаева Шингиса Ермековича – руководителя волонтерского корпуса в Республике Казахстан.

Напомним, накануне шестой борт с казахстанцами, покинувшими Украину, вылетел в Алматы. На текущий момент, по данным МИД, из Украины вывезено 836 человек, из которых 690 вернулись в Казахстан репатриационными самолетами.

Ранее пресс-секретарь главы государства отмечал, что Касым-Жомарт Токаев внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации граждан Казахстана из Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961312-tokaev-nagradil-kazahstanskih-diplomatov-v-ukraine/