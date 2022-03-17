Токаев наградил дипломатов за эвакуацию казахстанцев из Украины
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами казахстанских дипломатов за организацию эвакуации наших сограждан из Украины, сообщается на официальном сайте Акорды.
Указ вводится в действие со дня его подписания. Токаев постановил за успешную организацию работ по эвакуации граждан Казахстана из Украины наградить:
- орденом «Барыс» ІІІ степени – Калетаева Дархана Амановича – Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Украине;
- орденом «Айбын» І степени –Қызыр Думан Манарбекұлы – советника Посольства Республики Казахстан в Украине;
- орденом «Достық» ІІ степени – Каражанову Макку Саганалеевну – руководителя казахской диаспоры в городе Харькове, Украина; Маслюк Галину Дмитриевну – почетного консула Республики Казахстан в городе Львове, Украина;
- орденом «Құрмет» – Алибекова Аслана Аманжоловича – советника Посольства Республики Казахстан в Украине (исполнял обязанности консула);
- медалью «Ерен еңбегі үшін» – Джаманкулова Рустема Тунгишбаевича – Временного поверенного в делах Посольства Республики Казахстан в Республике Молдова; Кагенова Азамата Мағжанұлы – атташе – консула Посольства Республики Казахстан в Румынии; Маманова Дархана Серікұлы – второго секретаря – консула Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации; Сәбитұлы Бекзата – первого секретаря – консула Посольства Республики Казахстан в Республике Польша;
- медалью «Шапағат» – Амангелдина Руслана Берекеевича – заместителя директора департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан; Денисенко Анну Владимировну – помощника консула Посольства Республики Казахстан в Украине; Каржаубаева Азамата Кудайбергеновича – второго секретаря Посольства Республики Казахстан в Украине; Туякбаева Шингиса Ермековича – руководителя волонтерского корпуса в Республике Казахстан.
Напомним, накануне шестой борт с казахстанцами, покинувшими Украину, вылетел в Алматы. На текущий момент, по данным МИД, из Украины вывезено 836 человек, из которых 690 вернулись в Казахстан репатриационными самолетами.
Ранее пресс-секретарь главы государства отмечал, что Касым-Жомарт Токаев внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации граждан Казахстана из Украины.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961312-tokaev-nagradil-kazahstanskih-diplomatov-v-ukraine/