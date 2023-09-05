Ералы Тугжанов. Фото: facebook.com/aktobeakparat

Ералы Тугжанов освобожден от должности акима Актюбинской области. Соответствующий Указ подписал глава государства. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

"Указом главы государства Тугжанов Ералы Лукпанович освобожден от должности акима Актюбинской области", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что ожидается смена акимов Шымкента и Актюбинской области.

Так, на 13 часов было запланировано собрание депутатов маслихатов Актюбинской области по вопросу получения согласия на назначение нового акима региона.

Ералы Тугжанов возглавил Актюбинскую область в конце августа 2022 года.

Он родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области.

В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1994 году - Институт государства и права Академии наук РК. Квалификация по специальности - юрист.

Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим Октябрьского лесничества Уральской области.

В период с 1988 по 2001 годы - преподаватель Карагандинского государственного университета, директор Института государства и права Академии наук РК, декан факультета, директор филиала Казахского государственного юридического университета.

С 2001 по 2006 годы - заместитель акима Карагандинской области.

С 2006 по 2008 годы - председатель комитета по делам религий Министерства юстиции РК.

С 2008 по 2017 годы - заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации президента РК, заведующий сектором отдела внутренней политики Администрации президента РК.

С 2017 по 2019 годы - аким Мангистауской области.

С 2019 по 2020 годы был председателем Федерации профсоюзов.

В феврале 2020 года стал заместителем премьер-министра РК и занимал этот пост до назначения акимом Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035346-eraly-tugzhanov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-akima-aktyubinskoy-oblasti/