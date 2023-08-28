Токаеву доложили о проведенных проверках в Минэкологии и Минтруда

Касым-Жомарт Токаев и Наталья Годунова. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову, сообщается на .

Президент заслушал отчет о работе Высшей аудиторской палаты за 1 полугодие 2023 года.

Всего за отчетный период проведено 12 аудиторских мероприятий на 121 объекте с охватом порядка 9,3 трлн тенге бюджетных средств.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован об итогах отдельных аудиторских проверок в министерстве экологии и природных ресурсов, подведомственных организациях министерства труда и социальной защиты населения, РГП "Казводхоз" и других структурах.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по аудиту использования бюджетных средств и эффективности реализации государственных программ.

Высшая аудиторская палата Республики Казахстан, согласно официальному сайту ведомства, осуществляет внешний государственный аудит и финансовый контроль и является непосредственно подчиненной и подотчетной президенту.

Напомним, что Высшая аудиторская палата в 2022 году заменила Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета. Возглавила ее Наталья Годунова, которая с 2018 года руководила Счетным комитетом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034252-tokaevu-rasskazali-o-proverkah-v-minekologii-i-mintruda/