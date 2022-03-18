Счетный комитет преобразуют в Высшую аудиторскую палату

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На заседании правительства были озвучены меры по реализации Послания президента Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, в числе прочих мер, в соответствии с поручением президента Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета будет преобразован в Высшую аудиторскую палату. При этом, усилится парламентский контроль.

Кроме того, в целях упрощения закупок предусмотрена норма по приобретению товаров, работ и услуг до 3000-кратного размера МРП способом из одного источника путем прямого заключения договора о госзакупках.

"Акцент в упрощении закупок будет сделан на исключение формализма и излишних процедур, поддержку местных поставщиков и создание рабочих мест, участие населения в осуществлении контроля за процессом закупок и исполнения договоров.

В ближайшее время ожидается уточнение параметров и направлений расходов республиканского бюджета на текущий год", - отметил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961394-schetnyy-komitet-preobrazuyut-v-vysshuyu-auditorskuyu-palatu/