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Уйдет ли аким ЗКО в отставку после суда над его заместителем

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Нариман Турегалиев
Нариман Турегалиев. Фото: gov.kz

В акимате Западно-Казахстанской области ответили на вопрос, подаст ли в отставку глава региона после того, как был вынесен обвинительный приговор в отношении первого заместителя акима Ержана Балтаева, передает "Мой город".

По словам руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области Нурдильды Ораза, точный ответ на вопрос, уйдет ли Нариман Турегалиев в отставку или нет, будет дан только после того, как приговор суда вступит в законную силу.

Напомним, ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация о задержании заместителя акима Западно-Казахстанской области и одного из бывших руководителей СПК "Акжайык".

Однако в Антикоре заявили, что она не соответствует действительности - указанные лица не задерживались. Казахстанцев попросили доверять информации из официальных источников.

При этом стало известно, что распоряжением акима Западно-Казахстанской области освобожден от должности его первый заместитель Ержан Балтаев. В акимате региона заявили, что он лишился поста "за несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных законами Казахстана".

Позже в Антикоре сообщили, что бывший первый замглавы региона подозревается в коррупции.

По информации ведомства, его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконного указания первому заместителю председателя правления АО "СПК "Aqjaiyq" Артуру Доскалиеву о заключении фиктивных договоров возмездного оказания услуг с его доверенными лицами без фактического их выполнения.

При этом в ведомстве отметили, что процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Уголовное дело было окончено в ускоренном порядке и направлено в суд.

Там выяснилось, что с 31 марта по 30 июня 2023 года со счета "СПК "Aqjaiyq" на счета "мертвых душ" перечислили 1,9 млн тенге. Этот ущерб подсудимые полностью возместили во время досудебного расследования.

В итоге приговором суда экс-первому замакима ЗКО Ержану Балтаеву назначено наказание в виде штрафа в 2500 МРП (8,6 млн тенге), а бывшего первого зампредседателя правления "СПК "Aqjaiyq" Артура Доскалиева обязали выплатить штраф в 1000 МРП (3,4 млн тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2033291-uydet-li-akim-zko-v-otstavku-posle-suda-nad-ego-zamestitelem/

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