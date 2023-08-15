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Токаев обсудил перспективы развития казахстанского кино с Тимуром Бекмамбетовым

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Касым-Жомарт Токаев и Тимур Бекмамбетов
Касым-Жомарт Токаев и Тимур Бекмамбетов. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял кинорежиссера Тимура Бекмамбетова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанского кинематографа, вопросы обучения специалистов креативной индустрии, создания условий для увеличения отечественного киноконтента и поддержки кинематографистов.

Тимур Бекмамбетов поделился опытом реализации в других странах проекта по переобучению специалистов традиционного профиля (учителей, актеров, художников и других) на профессии цифровых креативных индустрий.

Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль закона "О кинематографии", обеспечивающего условия для развития данной отрасли и позволяющего привлекать зарубежных специалистов.

️Глава государства акцентировал внимание на необходимости модернизации отечественного кино с учетом лучшего мирового опыта.

Согласно данным IMDb, Тимур Бекмамбетов родился 25 июня 1961 года в городе Гурьев (ныне Атырау). В возрасте 17 лет он переехал в Москву. С 1978 по 1980 год он учился в Московском энергетическом институте, но не закончил обучение, заинтересовавшись искусством.

После учился в Ташкентском театрально-художественном институте, который окончил в 1987 году по специальности "художник театра и кино". Работал художником-постановщиком в Ташкентском драматическом театре "Ильхом" и на Узбекской киностудии.

С 1989 года занимается режиссурой рекламных роликов. В 1992 году Бекмамбетов дебютировал в качестве режиссера и сценариста с фильмом "Пешаварский вальс", посвященным войне СССР в Афганистане.

В 1999 открыл свою кинокомпанию "Базелевс"

Большой успех принесли ему картины "Ночной дозор" (2004) и "Дневной дозор" (2006), которые он снимал в 2003-2005 годах. Оба фильма стали международными блокбастерами.

После режиссер отправился покорять Голливуд. В США Бекамбетов снял несколько успешных картин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2032545-tokaev-obsudil-perspektivy-razvitiya-kazahstanskogo-kino-s-timurom-bekmambetovym/

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