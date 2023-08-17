Токаев дал ряд поручений главе МВД

Касым-Жомарт Токаев и Марат Ахметжанов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Министерства внутренних дел РК Марата Ахметжанова. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной обстановке в стране, а также о ходе реализации его поручений, данных на расширенном заседании коллегии МВД 30 июня текущего года.

В ходе встречи Главе государства было доложено о снижении уровня преступности. Как сообщил Марат Ахметжанов, сократилось количество убийств, хулиганств, краж, разбоев, грабежей, случаев скотокрадства и причинения тяжкого вреда здоровью, а также других видов преступлений.

Президент был ознакомлен с результатами реализуемого в столице проекта CyberPol, направленного на совершенствование противодействия интернет-мошенничествам.

Наряду с этим министр отчитался о работе по борьбе с наркопреступностью. С начала года в результате совместных усилий правоохранительных и специальных органов изъято 14,3 тонны наркотиков, в том числе 71,5 кг героина и 652 кг синтетических наркотиков, а также ликвидировано 52 нарколаборатории и изъято 85 тонн прекурсоров.

Кроме того, расследуется 37 уголовных дел по деятельности организованных преступных групп. Выявлено 111 преступлений, связанных с торговлей людьми.

Президенту было доложено о мерах по усилению ответственности за совершение насилия в семейно-бытовой сфере, переходу с заявительного на выявительный характер регистрации таких правонарушений.

Напомним, в сентябре 2022 года в послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев предложил ужесточить наказание за домашнее насилие.

В апреле этого года в МВД сообщали, что поправки в Уголовный кодекс, касающиеся решения проблемы семейно-бытового насилия, вступают в силу 19 мая, а в КоАП – с 1 июля.

"В отдельные статьи Уголовного кодекса (ст. 106, 107 УК), связанные с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного".

Это позволит перевести их с небольшой в среднюю тяжесть и применить санкцию в виде ареста для изоляции преступника. Также это сделано с целью усилить ответственность", – пояснял тогда вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха.

Также главе государства были представлены результаты работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий и легализации иностранных автомобилей.

По итогам встречи президент поручил правоохранительным органам обеспечить неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан. Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев поставил перед руководством МВД ряд задач по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

Напомним, что в прошлый раз глава МВД был на приеме у президента в феврале этого года. Тогда он докладывал о криминогенной обстановке на январь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2032858-tokaev-dal-ryad-porucheniy-glave-mvd/