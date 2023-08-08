"Да пошел он": озвучены итоги проверки в отношении оскандалившегося акима Щучинска

Олжас Нурмагамбетов. Кадр из видео: instagram.com/burabay_audanynyn_akimdigi

В акимате Акмолинской области сообщили, что в отношении оскандалившегося акима Щучинска Олжаса Нурмагамбетова проведена служебная проверка, передает корреспондент NUR.KZ.

"Касательно публикации об акиме Щучинска Олжасе Нурмагамбетове сообщаем, что по данному факту проведена служебная проверка уполномоченным по этике аппарата акима Акмолинской области Айнагуль Жанадиловой.

В настоящее время рассматривается вопрос о принятии дисциплинарных мер в отношении Нурмагамбетова в соответствии с действующим законодательством", - пояснили в ведомстве.

Скандал с акимом Щучинска

Аким Щучинска оказался в центре скандала после прямого эфира в Instagram. В соцсетях заявили, что Олжас Нурмагамбетов оскорбил жителей города. Однако сам градоначальник это отрицал.

Так, в одном из Telegram-каналов отмечалось, что аким провел прямой эфир, во время которого отчитался перед горожанами о проделанной работе, а потом не стал отвечать на вопросы людей и попрощался.

"Затем, видимо, решив, что трансляция завершилась, он позволил себе следующее выражение: "Пусть засунут эти вопросы себе... (в одно место)", - говорилось в посте.

При этом видеозапись не сохранилась - в соцсетях лишь появились последние кадры, на которых, судя по всему, помощница чиновника пытается отключить трансляцию.

Между тем в акимате Бурабайского района заявили, что нецензурные выражения во время прямого эфира не звучали.

Позже сам Олжас Нурмагамбетов выложил полную запись эфира. И, судя по кадрам, он говорил не о жителях города. Слышно, как аким спросил, были ли вопросы в комментариях, а другой человек ему ответил, что в комментариях - нет, только в одной из статей.

"Да пошел он. (...) Почему мы должны на его статью отвечать? Пусть засунет в з***ицу свою страницу (в соцсетях - прим. ред.)", - заявил градоначальник.

Также он принес извинения за свое высказывание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031699-da-poshel-on-ozvucheny-itogi-proverki-v-otnoshenii-oskandalivshegosya-akima-schuchinska/