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30 лет независимости Казахстана

Токаев поручил правительству усилить контроль над бюджетным процессом

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам прогноза социально-экономического развития страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по вопросам прогноза социально-экономического развития страны и проекта Республиканского бюджета на 2024-2026 годы

В совещании приняли участие премьер-министр, руководители государственных органов финансово-экономического блока, Национального банка, Высшей аудиторской палаты.

Президент был ознакомлен с трендами в мировой экономике, прогнозом социально-экономического развития страны, а также параметрами проекта Республиканского бюджета на 2024-2026 годы.

В ходе совещания глава государства подчеркнул важность проведения взвешенной макроэкономической политики, соблюдения всех обязательств, принятых государством в социальной сфере.

Он также отметил необходимость полноценного финансирования запланированных инфраструктурных и социальных проектов, поддержки и развития реального сектора экономики, общегосударственных расходов, в том числе направленных на повышение эффективности оборонной и правоохранительной систем.

По итогам совещания правительству даны поручения усилить контроль над бюджетным процессом, обеспечить макроэкономическую стабильность и повысить финансовую дисциплину государственных органов.

Напомним, на прошлой неделе во время поездки в Павлодарскую область Касым-Жомарт Токаев раскритиковал казахстанских экономистов, отметив, что в этой сфере нужны кардинальные изменения.

"Народ ждет от нас конкретных решений, поскольку нужно решать самые насущные вопросы. Обеспечение достойного уровня жизни нашего народа связано напрямую с тем, каким мы концептуально видим развитие экономики нашей страны. Здесь без кардинальных решений не обойтись", – подчеркивал он.

При этом ранее сообщалось, что Токаев заявлял о необходимости перехода на новую экономическую модель. Изложить свое видение экономической политики страны глава государства планирует в предстоящем послании народу Казахстана, которое будет оглашено в сентябре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031867-tokaev-poruchil-pravitelstvu-usilit-kontrol-nad-byudzhetnym-protsessom/

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