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"Возвращены активы на 94 млрд тенге": Токаеву доложили о расследовании ряда резонансных дел

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Касым-Жомарт Токаев и Жанат Элиманов
Касым-Жомарт Токаев и Жанат Элиманов. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает официальный сайт Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Казахстан продемонстрировал достаточно эффективную систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Это позволит отечественному бизнесу проходить упрощенный контроль трансграничных финансовых операций.

Продолжена работа по расширению международного сотрудничества. Казахстан получил статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег, что повысит эффективность взаимодействия со странами данного региона.

На днях правительством был утвержден Комплексный план по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы. Он охватывает меры по снижению уровня теневых операций в сферах торговли, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, недвижимости и транспорта.

Как сообщил Жанат Элиманов, Агентством с начала года возмещен ущерб и возвращены активы на 94 млрд тенге, ликвидировано 5 преступных групп (еще 3 дела находятся в производстве). По фактам хищения бюджетных средств расследуется ряд резонансных дел в топливно-энергетическом комплексе, коммунальной и газовой сфере.

В целях защиты здоровья граждан пресечена деятельность 12 цехов по производству суррогатного алкоголя, предотвращен ввоз электронных сигарет на 5,3 млрд тенге.

В рамках работы по противодействию незаконному игорному бизнесу ликвидированы 11 подпольных казино и 2 букмекерские конторы. Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы пресечена деятельность 22 финансовых пирамид, вкладчикам возмещен ущерб на 1,9 млрд тенге, заблокировано свыше 5,3 тысячи сайтов и аккаунтов. При участии Агентства в 14 областях снижены цены на 14 видов социально значимых продовольственных продуктов.

В завершение глава государства дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса, а также пресечение незаконного вывода капитала за рубеж и хищений бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты.

Напомним, в конце мая АФМ опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды.

В начале июля АФМ выявило хищения почти на 270 млн тенге в сфере физкультуры и спорта.

"Только за 6 месяцев 2023 года в производстве Агентства находится 21 дело с общей суммой ущерба 269,3 млн тенге", – говорится в сообщении.

Тем временем в Костанайской области продолжается расследование по делу предполагаемой преступной группы. Подозреваемых обвиняют в том, что они с 2022 года по настоящее время путем мнимых сделок о реализации мяса похитили бюджетные средства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2030282-vozvrascheny-aktivy-na-94-mlrd-tenge-tokaevu-dolozhili-o-rassledovanii-ryada-rezonansnyh-del/

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