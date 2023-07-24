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30 лет независимости Казахстана

Глава Антикора рассказал Токаеву о возврате активов

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Пачки тенге лежат друг на друге и на других пачках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Антикоррупционной службы о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президенту было доложено, что в работе ведомства основной акцент сделан на устранение предпосылок коррупции.

Как сообщил Асхат Жумагали, при проведении внешнего анализа коррупционных рисков вскрыты системные нарушения в распределении земель и планировании градостроительного развития Алматы.

Касым-Жомарт Токаев и Асхат Жумагали
Касым-Жомарт Токаев и Асхат Жумагали. Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе встречи глава государства был проинформирован о выявленных рисках, связанных с несовершенством механизмов формирования бюджетных заявок, отсутствием централизованного учета работников и интеграции бухгалтерских систем с базами данных казначейства, которые привели к крупным хищениям средств в сфере образования. Президент особо отметил важность предотвращения фактов коррупции в отрасли, а также необходимость цифровизации процессов.

Глава государства был проинформирован, что за 6 месяцев текущего года проведен анализ и мониторинг по 130 объектам, внесено более 1000 рекомендаций и предложений.

Продолжается реализация проекта "Бизнеске жол" по устранению административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства. С момента его запуска оказана помощь 21 тысяче субъектов бизнеса, решено более 400 проблемных кейсов.

Кроме того, Асхат Жумагали доложил Касым-Жомарту Токаеву о мерах по пресечению ряда коррупционных правонарушений, в том числе совершаемых представителями олигополии, а также по возмещению ущерба и возврату активов.

За отчетный период в стране зарегистрировано порядка 1000 коррупционных преступлений, изобличено более 700 лиц, из которых 98 – руководители различных уровней.

По результатам завершенных досудебных расследований возмещено 232,6 млрд тенге.

В целом за 1,5 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 860 млрд тенге.

По итогам встречи президент поручил продолжить системную работу по противодействию коррупции, особенно в социально значимых сферах, а также указал на исключительную важность превентивных мер.

Напомним, Асхат Жумагали возглавил антикоррупционное ведомство в апреле текущего года. До него пост главы Антикора занимал Олжас Бектенов, который стал руководителем Администрации президента. Сам же Жумагали с 2022 года был замглавы Анткора.

После назначения президент обозначил перед новым руководителем и личным составом Агентства приоритетные задачи. Он обратил внимание на важность устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2029815-tokaev-prinyal-predsedatelya-agentstva-po-protivodeystviyu-korruptsii/

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