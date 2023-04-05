Токаев обозначил задачи перед новым главой Антикора

Совещание в Акорде. Фото: akorda.kz

Президент провел совещание с руководящим составом Агентства по противодействию коррупции, в ходе которого представил нового руководителя Аcхата Жумагали, сообщает сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Олжаса Бектенова за проделанную работу, пожелав ему успехов на новой должности.

Глава государства обозначил перед новым руководителем и личным составом Агентства приоритетные задачи на предстоящий период.

По его словам, необходимо в полном объеме реализовать мероприятия, отраженные в Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026. Следует продолжить принципиальный подход к выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных чиновников, особенно в сферах, которые напрямую влияют на благосостояние народа.

Президент обратил внимание на важность устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. По его словам, необходимо также на должном уровне вести информационно-разъяснительную работу.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по итогам расследований АПК удалось возместить ущерб на сумму 108 миллиардов тенге. Это позитивный результат, с другой стороны – это показатель масштаба, которая коррупция достигла за предыдущие периоды.

"Принципиальная борьба с коррупцией во всех ее проявлениях – это приоритет дальнейшего развития нашего государства. Вы знаете, что такие пороки, как мздоимство, непотизм, телефонное право и другие, на протяжении многих лет подрывали доверие граждан к государственным институтам. На этом фоне начала угасать сама вера народа в справедливость.

Поэтому одним из первых моих предвыборных обещаний была бескомпромиссная борьба с коррупцией до полного ее искоренения. Определяющую роль в этой работе должно сыграть Агентство по противодействию коррупции.

С момента создания в июне 2019 года вашему органу многое удалось сделать. Это надо признать. Активно развивается система антикоррупционных мер, в число которых входят новые правовые институты, отставка политических и государственных служащих за коррупцию подчиненных, проверка на добропорядочность, антикоррупционная экспертиза нормативных-правовых актов и многие другие инициативы. Как известно, они уже приносят результаты", – подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня главой Антикоррупционной службы был назначен Асхат Жумагали. Ранее он занимал должность заместителя руководителя агентства.

Руководивший до него Антикоррупционной службой Олжас Бектенов ранее занял пост главы Администрации президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2015535-tokaev-predstavil-novogo-glavu-antikora-kollektivu-agentstva/