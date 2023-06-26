Глава "КазМунайГаза" доложил Токаеву о финансовой деятельности компании

Касым-Жомарт Токаев и Магзум Мирзагалиев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Глава государства заслушал отчет об итогах операционной и финансовой деятельности компании за первое полугодие 2023 года. Президент был проинформирован, что по всем ключевым показателям "КазМунайГаз" достиг роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Магзум Мирзагалиев доложил о ходе реализации крупных инвестиционных проектов, в частности, о строительстве завода по производству полиэтилена мощностью 1 250 тысяч тонн в год в Атырауской области и гибридной электростанции на возобновляемых источниках энергии в городе Жанаозене Мангистауской области.

Президенту была представлена информация о работе нефтеперерабатывающих заводов, темпах производства и формирования резервов горюче-смазочных материалов. В частности, "КазМунайГаз" намерен совместно с французской компанией Air Liquide реализовать проект, который позволит производить до 160 тысяч тонн зимнего дизельного топлива на Павлодарском нефтехимическом заводе.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по развитию геологоразведочных работ и привлечению крупных инвесторов к изучению перспективных разведочных участков.

Напомним, Магзум Мирзагалиев стал главой нацкомпании "КазМунайГаз" в апреле прошлого года. До этого он занимал должность советника президента Казахстана.

Добавим, что по информации на сайте КМГ, АО НК "КазМунайГаз" основано в 2002 году и представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли.

КМГ управляет активами по всему производственному циклу – от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления сервисных услуг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026439-tokaev-prinyal-predsedatelya-pravleniya-kazmunaygaza-magzuma-mirzagalieva/