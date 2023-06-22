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Досаеву напомнили о заражении детей ВИЧ в Шымкенте, когда он был главой Минздрава

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Ерболат Досаев
Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК прокомментировал ситуацию с пациентами ЦГКБ, которые оказались заражены ВИЧ, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга журналисты задали вопрос Досаеву касательно выявленных в ЦГКБ пациентов с ВИЧ и напомнили о случае, когда в Шымкенте, в бытность Досаевым министром здравоохранения, ВИЧ-инфекцией были заражены дети.

"Прошло 17 лет, и мне продолжают задавать этот вопрос относительно моей ответственности, я в свое время ее принял как руководитель отрасли. Я, думаю, показал себя человеком ответственным.

Те случаи, которые мы выявили сами, работа по ним продолжается, за прошедшие годы был усилен контроль", - рассказал аким Алматы.

Досаев сообщил, что в Алматы со 2 по 13 июня была проведена работа, был выявлен еще один случай, а материалы были направлены в ДСЭК. Также он отметил, что были опубликованы промежуточные результаты.

"У нас за 2021 и 2022 годы количество ВИЧ-инфицированных выросло. И то, как пришло это в клинику или в самой клинике, комиссия и разбирается. Вопрос не в отстранении или увольнении. По итогам комиссии будут приняты все решения акиматом города и Министерством здравоохранения", - сообщил аким.

Ранее Досаев рассказывал, почему никого не сняли с должности из-за заражения пациентов ВИЧ.

"Для того, чтобы кого-то снимать, нужно определиться, откуда это все пришло. Когда комиссия закончит работу, Минздрав и УОЗ Алматы обязательно об этом сообщат", – объяснил он.

На прошлой неделе в центральной городской клинической больнице Алматы выявили трех зараженных ВИЧ-инфекцией пациентов. Министерство здравоохранения начало расследование по данному факту.

Вскоре ведомство сообщило, что зараженные пациенты в апреле 2023 года получали медицинскую помощь в нескольких отделениях ЦГКБ.

Кроме того, устанавливается круг контактных с учетом маршрута пациентов. Был произведен забор материала для обследования на ВИЧ у 593 контактных, из них у 419 – отрицательный результат, остальные 174 – в работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025905-dosaevu-napomnili-o-zarazhenii-detey-vich-v-shymkente-kogda-on-byl-glavoy-minzdrava/

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