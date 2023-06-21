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ВИЧ-инфекцию выявили у пациентов больницы в Алматы: Досаев ответил, почему никого не сняли с должности

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Ученый в лаборатории
Лаборатория. Иллюстративное фото: pexels.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Медеуского района рассказал, почему никто не снят с должности после произошедшего, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из жительниц района задала вопрос на встрече акима с населением. Она спросила, почему до сих пор должностные лица находятся на своих местах.

"2 июня был обнаружен факт, в рамках приказа здравоохранения через 30 дней они повторно должны сделать тесты. Выявлены были два случая.

В соответствии с регламентом совместно с городским центром СПИДа была проведена работа, проверены реципиенты, медперсонал и другие больные в реанимации. После этого 13 июня данные были переданы в ДСЭК Алматы, 14 июня назначены проверки, по которым работа продолжается.

Вчера Минздрав промежуточные результаты объявил. Для того, чтобы кого-то снимать, нужно определиться, откуда это все пришло. Когда комиссия закончит работу, Минздрав и УОЗ Алматы обязательно об этом сообщат", - пояснил аким.

Напомним, ранее сообщалось, что в центральной городской клинической больнице Алматы выявили трех зараженных ВИЧ-инфекцией пациентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2025608-patsienty-zarazilis-vich-v-bolnitse-dosaev-otvetil-pochemu-nikogo-ne-snyali-s-dolzhnosti/

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