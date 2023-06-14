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Токаев принял управляющего МФЦА Рената Бектурова

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Касым-Жомарт Токаев и Ренат Бектуров
Касым-Жомарт Токаев и Ренат Бектуров. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев сегодня принял управляющего Международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова. Президент был проинформирован о результатах деятельности МФЦА за 2022 год и 5 месяцев текущего года, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о работе МФЦА в рамках реализации Стратегии развития Центра до 2025 года по трем направлениям.  В частности, это содействие привлечению иностранных инвестиций, развитие динамичного рынка капитала и продвижение инноваций в финансовой индустрии.

По словам Рената Бектурова, с момента запуска Центр привлек инвестиций в страну на сумму более 8,3 млрд долларов. За последние годы наблюдается рост количества участников МФЦА – около 2000 компаний из 75 стран мира выбрали юрисдикцию МФЦА для ведения бизнеса.

Крупнейшие мировые финансовые институты, включая китайские банки, арабские финансовые структуры и известные технологические компании активно открывают свои представительства на базе МФЦА.

В целом, с момента создания Центра участниками экосистемы МФЦА выплачены налоги на общую сумму более 50 млрд тенге, из них 26 миллиардов тенге в 2022 году. Институты разрешения споров в составе Центра (Суд МФЦА и Международный арбитражный центр) рассмотрели более 2000 коммерческих и финансовых дел.

В завершение глава государства подчеркнул необходимость активного продвижения МФЦА на международной арене как одной из главных инвестиционных платформ страны, а также важность дальнейшего развития биржи, регулятора и других институтов МФЦА на основе лучших мировых стандартов.

Международный финансовый центр "Астана" был создан в 2018 году. Главной целью МФЦА является развитие ликвидного рынка капитала с большим разнообразием финансовых инструментов. Центр представляет собой отдельную уникальную территорию со своими законами. Также здесь разрешено вести связанную с криптовалютами деятельность, а криптобиржи могут получить от МФЦА лицензию на ведение бизнеса.

Отметим, Ренат Бектуров стал управляющим МФЦ "Астана" в начале января этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024799-tokaev-prinyal-upravlyayuschego-mftsa-renata-bekturova/

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