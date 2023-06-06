Токаев принял уполномоченного по правам человека Артура Ластаева

Касым-Жомарт Токаев и Артур Ластаев. Фото: akorda.kz

Глава государства сегодня принял уполномоченного по правам человека Артура Ластаева, который проинформировал об итогах деятельности за 5 месяцев текущего года, передает официальный сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию об итогах деятельности уполномоченного по правам человека за 5 месяцев текущего года, в том числе о принимаемых мерах по восстановлению прав граждан. Офис омбудсмена и его региональные представители за указанный период рассмотрели 2318 обращений граждан.

По словам Артура Ластаева, в целях усиления работы на местах был обновлен состав участников Национального превентивного механизма. На особом контроле уполномоченного по правам человека находится вопрос превенции жестокого обращения в детских учреждениях. В частности, проведено 213 посещений подмандатных учреждений, дано более 800 рекомендаций. По инициативе омбудсмена проводится расследование случаев применения пыток, дан ряд специальных рекомендаций в адрес правоохранительных органов.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность обеспечения эффективной защиты прав граждан в тесном взаимодействии с соответствующими государственными органами.

Напомним, Артур Ластаев был назначен уполномоченным по правам человека в Казахстане в декабре прошлого года. Ранее он занимал пост представителя генеральной прокуратуры в Европе – советника посольства Казахстана в Швейцарии.

В январе текущего года президент Казахстана на встрече с омбудсменом дал ряд поручений, нацеленных на дальнейшее укрепление конституционных гарантий прав человека и гражданина.

Добавим, что, согласно информации на сайте Уполномоченного по правам человека, данный институт призван защищать права человека от посягательств государственных должностных лиц, обеспечивать развитие законодательства и правоприменительной практики, разрабатывать и внедрять просветительские программы.

Деятельность омбудсмена строится в соответствии с международными обязательствами Казахстана по ратифицированным конвенциям ООН и со ссылкой на мировую практику работы подобных учреждений.

Омбудсмен также тесно сотрудничает с неправительственными организациями, средствами массовой информации и международными организациями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023627-tokaev-prinyal-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-artura-lastaeva/