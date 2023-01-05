Касым-Жомарт Токаев и Артур Ластаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам человека Артура Ластаева, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

В ходе встречи были обсуждены новые полномочия eполномоченного по правам человека в контексте конституционной реформы по обеспечению прав граждан через обращение в Конституционный суд и Верховный суд, а также взаимодействие с Генеральной прокуратурой.

Президент акцентировал внимание на важности принятия действенных мер со стороны судебной системы и правоохранительных органов в части усиления конституционных гарантий граждан в процессе уголовного правосудия и исполнения наказания.

В завершение Касым-Жомарт Токаев указал на приоритетность задач, направленных на развитие института Омбудсмена и усиление его потенциала. В том числе дал ряд поручений, нацеленных на дальнейшее укрепление конституционных гарантий прав человека и гражданина.

Напомним, 29 декабря 2022 года Артур Ластаев был назначен уполномоченным по правам человека в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004292-tokaev-prinyal-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-artura-lastaeva/