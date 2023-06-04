Токаев написал поздравительный пост в Twitter

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

На официальной странице президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Twitter появился пост, где он поздравляет казахстанцев с Днем Государственных символов.

"Поздравляю соотечественников с Днем государственных символов! Наши Флаг, Герб и Гимн наполнены глубоким содержанием и вызывают в каждом из нас чувство гордости и ответственности за страну. Чтить государственные символы – долг любого гражданина и патриота!" – написал президент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023278-tokaev-napisal-pozdravitelnyy-post-v-twitter/