Токаев написал поздравительный пост в Twitter
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На официальной странице президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Twitter появился пост, где он поздравляет казахстанцев с Днем Государственных символов.
"Поздравляю соотечественников с Днем государственных символов! Наши Флаг, Герб и Гимн наполнены глубоким содержанием и вызывают в каждом из нас чувство гордости и ответственности за страну. Чтить государственные символы – долг любого гражданина и патриота!" – написал президент.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023278-tokaev-napisal-pozdravitelnyy-post-v-twitter/