Могут ли российские коллекторы "выбивать" долги у казахстанцев, ответили в АРРФР

Тенге и рубли. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Замглавы АРРФР Олжас Кизатов в кулуарах сената ответил, могут ли российские коллекторы требовать от казахстанцев оплатить кредиты, взятые в банках России, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты после ратификации сенатом соглашения, предусматривающего обмен кредитными историями в рамках ЕАЭС.

Представители СМИ поинтересовались у зампредседателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), будут ли наши граждане защищены от российских коллекторов, которые, возможно, смогут набрать кредиты в соседней стране и перестать по ним платить.

"Я думаю, что когда гражданин Казахстана подает заявку на получение кредита, он оценивает свои возможности. И он подписывает кредитный договор. И все риски (берет на себя – прим. ред.), в том числе связанные с тем, что будут делать с этим кредитом, в случае просрочки", – заявил в ответ Олжас Кизатов.

Однако, по его словам, норм закона, регулирующих этот вопрос, нет.

"Законодательно нет у нас ограничений для того, чтобы защищать нашего заемщика от действий российского коллектора. Как я сказал, есть факты, когда наши граждане брали кредиты в банках РФ.

Я уточню, наверное, были случаи, когда нашим гражданам звонили коллекторы из других стран. К нам в агентство (таких жалоб от казахстанцев – прим. ред.) не поступало", – резюмировал спикер.

Напомним, что вчера казахстанские сенаторы провели обсуждение закона, который позволит обмениваться данными о кредитах населения с другими странами ЕАЭС.

Ранее соглашение одобрили депутаты мажилиса.

"Цель соглашения – создание условий для трансграничного обмена сведениями кредитных историй в рамках Евразийского экономического союза. По условиям соглашения, трансграничный обмен кредитными отчетами возможен исключительно при наличии согласия самого заемщика – физического или юридического лица. При этом такая информация предоставляется исключительно на цели заключения кредитных отношений или последующего мониторинга", – объясняла глава АРРФР Мадина Абылкасымова.

На сегодня соглашение ратифицировано в Армении, Беларуси и Кыргызстане. В России ратификация соглашения не требуется, исходя из норм национального законодательства.

Отметим, как сообщается на официальном сайте АРРФР РК, коллекторское агентство – это организация, которая специализируется на взыскании задолженности с физических и юридических лиц.

Коллекторская деятельность осуществляется на основании договора, предметом которого является оказание услуг кредитору по досудебным взысканию и урегулированию задолженности, а также по сбору информации, связанной с задолженностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2021130-smogut-li-rossiyskie-kollektory-vybivat-dolgi-u-kazahstantsev/