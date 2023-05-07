Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Ниже публикуем полный текст поздравления.

"Дорогие казахстанцы!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник имеет особое значение не только для военнослужащих, но и всего нашего общества. Защита страны – священный долг каждого гражданина, яркое проявление подлинного патриотизма.

Постоянное повышение обороноспособности – одна из стратегических задач государства. Казахстанская армия должна быть готова в любой момент решительно встать на защиту Родины. Вооруженные Силы выступают надежным гарантом суверенитета и целостности страны, оплотом единства и уверенности народа в завтрашнем дне.

В настоящее время военнослужащие продолжают славные традиции героических предков, охраняя спокойствие на нашей земле. Их благородная служба по обеспечению безопасности является вдохновляющим примером для подрастающего поколения.

Выражаю всем солдатам и офицерам благодарность за верность присяге и безупречное выполнение долга. Пусть укрепляется мощь нашей доблестной армии и всегда будут незыблемыми устои нашего государства!

Желаю военнослужащим, ветеранам и всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!" - сказал президент.

Напомним, 5 мая глава государства принял участие в торжественных мероприятиях ко Дню защитника Отечества.

В тот же день Касым-Жомарт Токаев присвоил новые звания высокопоставленным правоохранителям и военным - президент подписал соответствующий указ.

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами также провел Всеармейское совещание. В рамках выступления президент подчеркнул, что Казахстану необходимо продолжить технологическую модернизацию армии. Он также подчеркнул, что глобальная ситуация стремительно меняется и мир охватила гонка вооружений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019693-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-s-dnem-zaschitnika-otechestva/