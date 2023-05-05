Всеармейское совещание под председательством Токаева началось в Астане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня, 5 мая, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами РК Касым-Жомарт Токаев проводит Всеармейское совещание, передает корреспондент NUR.KZ.

Выступая на совещании, президент подчеркнул, что Казахстану необходимо продолжить технологическую модернизацию армии.

"Следует нарастить долю современного вооружения и техники, особенно высокоточных средств поражения, беспилотников и роботизированных комплексов. Для повышения мобильности войск требуется увеличить парк военно-транспортной авиации и боевых машин.

Важной задачей является внедрение передовых информационных систем и технологий. Особое внимание нужно уделить повышению оперативности принятия решений и наращиванию потенциала боевых подразделений. Это позволит кратно улучшить эффективность применения войск", - сказал Токаев.

Напомним, сегодня глава государства также подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов". Так, новые звания присвоены сотрудникам МВД, МЧС, КНБ, АФМ, Антикоррупционной службы, а также военнослужащим ВС РК.

Позже в Акорде президент принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов, а также поздравил участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019566-tokaev-provodit-vsearmeyskoe-soveschanie-v-astane/