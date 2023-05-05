Токаев: Народная мудрость "Не говори, что нет врага, он за скалой" приобретает сейчас особый смысл

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев на всеармейском совещании заявил, что глобальная ситуация стремительно меняется и мир охватила гонка вооружений, сообщается на официальном сайте Акорды.

Как подчеркнул глава государства, в нынешних условиях глобальная ситуация стремительно меняется, мир охватила гонка вооружений.

"Народная мудрость "Жау жоқ деме, жар астында" ("Не говори, что нет врага, он за скалой") приобретает сейчас особый смысл. В деле сохранения независимости мы должны быть готовы к любым испытаниям. В этот сложный период роль армии возрастает как никогда.

Важнейшее значение приобретают профессиональная подготовка военнослужащих, оснащение современным вооружением и передовыми технологиями. Мастерство и мобильность напрямую влияют на боеспособность воинских подразделений. При соответствии этим требованиям армия сможет выполнить все поставленные задачи", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Во время своей сегодняшней речи глава государства высказался об опасных объектах хранения боеприпасов в Казахстане, а также заявил о необходимости трансформации армии нашей страны.

Также на всеармейском совещании президент наградил орденами и медалями некоторых казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019591-tokaev-vooruzhenie-svirepstvuet-v-mire-est-pogovorka-ne-govori-chto-net-vraga/