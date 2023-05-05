Токаев наградил орденами и медалями еще пятерых казахстанцев

Государственные награды. Иллюстративное фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на всеармейском совещании вручил награды пятерым военнослужащим, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента.

Так, за мужество и самоотверженность, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности, укрепление законности и правопорядка страны глава государства наградил:

орденом "Айбын" III степени

Бабакулова Куаныша Исабековича, старшего инструктора Департамента Пограничной службы по Туркестанской области Комитета национальной безопасности;

медалью "Ерлігі үшін"

Лисбаева Байсеита Жанибековича, командира взвода воинской части 6654 Национальной гвардии Республики Казахстан; Рахматалиева Данияра Тлекбаевича, командира отделения специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін"

Алдабергенева Мейра Салкынбековича, командира отделения разминирования войсковой части 19033 Министерства обороны; Рамазана Даурена Кайратулы, оперуполномоченного Службы государственной охраны.

Согласно закону РК "О государственных наградах", орденом "Айбын" награждаются военнослужащие ВС, других войск и воинских формирований, а также сотрудники специальных госорганов, органов прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел РК:

за успехи, достигнутые в боевой подготовке, поддержании высокой боевой готовности войск и освоении новой военной техники, обеспечении законности и общественного порядка;

за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, a также за подвиги, совершенные при защите интересов государства.

Орденами "Айбын" I и II степени награждаются лица младшего и старшего офицерского составов. Высшей степенью ордена является I степень. Награждение производится последовательно: II степенью и I степенью.

Орденом "Айбын" III степени награждаются солдаты, матросы, сержанты, старшины.

Медалью "Ерлiгi ушiн" награждаются граждане за храбрость и самоотверженность, проявленные:

в экстремальных ситуациях, связанных со спасением человеческих жизней (на водах, на пожаре, при стихийных бедствиях);

в борьбе с преступностью.

Медалью "Жауынгерлiк epлiгi ушiн" награждаются военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК, а также сотрудники специальных госорганов, органов прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел РК:

за умелые, инициативные и смелые действия в бою, способствующие успешному выполнению боевых задач воинской частью, подразделением, а также в борьбе с преступностью;

за мужество, проявленное при защите государственной границы;

за заслуги во время прохождения службы.

Напомним, сегодня президент присвоил новые звания высокопоставленным правоохранителям и военным, а также принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов, прошедшей в Акорде.

Кроме того, сегодня Касым-Жомарт Токаев провел всеармейское совещание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019590-tokaev-nagradil-ordenami-i-medalyami-esche-pyateryh-kazahstantsev/