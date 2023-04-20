"Используют Казахстан как транзит": Погранслужба о нарушениях на госгранице

Пункт пропуска. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Погранслужбы в кулуарах сената высказался о фактах незаконного пересечения государственной границы Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Алдажуманов заявил, что с начала года в Казахстане выявлено 4,5 тыс. нарушений на госгранице.

"Из Пакистана был, из Сирии не было. Нашу страну они используют как транзит для убытия в Европу. Мы возбуждаем уголовное дело, разбираемся и экстрадируем", – добавил он.

В целом, по его словам, по нормативам численность Погранслужбы должна быть очень большая, но чтобы не расширять физическую численность людей, необходимо технически обеспечить госграницу.

"В настоящее время 16% от всей госграницы Казахстана оснащены техническими средствами охраны границы. Это очень мало. В основном, это китайское направление, остальная граница охраняется только физически, людьми. Поэтому проблема есть, ее все знают, деньги постепенно выделяются. Потребность очень большая и эту сумму не хочу здесь озвучивать. Мы довольствуемся выделенными деньгами.

В качестве примера – 20 км государственной границы, мы делаем расчет, одна пограничная застава по стандарту охраняет 20 км границы, только оборудование инфраструктурой самой границы техническими средствами может обойтись в 2,9 млрд тенге. Это 20 км. А у нас 15 132 км", – резюмировал спикер.

Сегодня глава пограничной службы озвучил версию побега экс-начальника ДП Алматинской области генерал-майора Серика Кудебаева. По его словам, есть рабочее предположение, что он покинул страну через горы.

Ранее Ерлан Алдажуманов также прокомментировал вопрос о делимитации и демаркации государственных границ Казахстана. Он заявил, что на данный момент спорных участков на госгранице нет. Однако добавил, что вопрос демаркации продолжается с Российской Федерацией.

Между тем, согласно информации на сайте Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК, общая протяженность государственной границы Казахстана составляет 13 398 км.

Казахстан граничит с пятью государствами: Россией, Китаем, Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном. С каждой из этих стран на основании заключенных на международном уровне договоров о делимитации (разметке) государственной границы определена продолжительность совместных границ:

с РФ – 7548 км;

с Кыргызстаном – 1257 км;

с Туркменистаном – 459 км;

с Узбекистаном – 2351 км;

с КНР– 1783 км.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2017567-ispolzuyut-kazahstan-kak-tranzit-pogransluzhba-o-narusheniyah-na-gosgranitse/