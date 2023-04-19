"Можем потерять контроль над ситуацией": Токаев о проблеме бродячих собак

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На сегодняшнем совещании с правительством глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме бродячих собак, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Глава государства отметил, что жалобы поступают со всех регионов нашей страны.

"Ко мне постоянно обращаются из всех областей с жалобами о бродячих собаках, которыми никто из представителей власти не занимается, ссылаясь на соответствующий закон. Но идя по такому пути, мы можем потерять контроль над ситуацией", - подчеркнул президент.

Токаев обратил внимание на то, что необходимо бережно относиться к животным, однако допускать агрессии с их стороны нельзя.

"Да, мы должны бережно относиться к животным, но их агрессии к людям, особенно в отношении детей, допускать нельзя. Между тем количество жертв нападения бродячих собак увеличивается. Это недопустимо. Принимайте меры", - заключил президент.

Отметим, что в ранее в Казахстане в силу вступил Закон "Об ответственном обращении с животными", который регулирует отношение общества к животным для их защиты, а также для укрепления нравственности и соблюдения принципов гуманности при обращении с животными.

Напомним, буквально на днях в Жанаозене собаки покусали 4-летнего мальчика. Ребенок попал в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2017374-mozhem-poteryat-kontrol-nad-situatsiey-tokaev-o-probleme-brodyachih-sobak/