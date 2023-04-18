Токаев встретился с главой агентства "Хабар"

Касым-Жомарт Токаев и Берик Уали. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Агентство "Хабар" Берика Уали, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Президент был проинформирован об исполнении ранее данных поручений, направленных на модернизацию деятельности агентства "Хабар" в соответствии с современными требованиями.

В частности, решены вопросы, касающиеся социальной поддержки сотрудников агентства, открыты корреспондентские пункты во вновь созданных областных центрах - городах Жезказгане и Кунаеве.

Президенту также была представлена информация о планах по техническому обновлению, проектах информационной, общественно-политической и познавательной направленности, которые были запущены на каналах АО "Агентство "Хабар" в 2022-2023 годы.

️Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проводимую работу и отметил важную роль агентства в реализации государственной информационной политики.

Стоит отметить, что ранее Берик Уали являлся пресс-секретарем Касым-Жомарта Токаева. В течение трех лет он занимал данный пост - с марта 2019 года.

Напомним, что в марте прошлого года Берик Уали был назначен председателем правления АО "Агентство "Хабар". В тот же день глава государства освободил Берика Уали от должности пресс-секретаря президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2017267-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-agentstva-habar/