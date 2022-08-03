Более 1,6 тыс. платных парковочных мест убрали в Нур-Султане

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В столице демонтировали почти 1700 платных парковочных мест, которые находились возле социальных городских объектов и не только. Об этом сообщается на официальном сайте акимата города Нур-Султана.

Всего в Нур-Султане было демонтировано 1680 платных парковочных мест. Отмечается, что локации были пересмотрены ТОО "Парковочное пространство Астаны" по поручению акимата города.

"Таким образом, платные парковки исключены из 55 земельных участков, которые были расположены вблизи социальных и других объектов", – сообщили представители ведомства.

Так, из всех 1680 демонтированных платных парковочных мест в городе было убрано:

в районе Сарыарка – 860 платных парковочных мест;

в районе Алматы – 325;

в районе Байконыр – 107;

в Есильском районе – 388.

"Стоит отметить, что участки, где расположены платные парковочные места, находятся в собственности города. Проект является частью транспортной стратегии столицы, позволяет решить проблему с дефицитом парковочных мест, регулирует автомобильный трафик, способствует повышению уровня безопасности пешеходов и другому.

Главная цель проекта – повышение пропускной способности улиц и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий", – добавили в столичном акимате.

В целом, по данным ТОО "Парковочное пространство Астаны", эффективные системы управления парковками на 40-50% снижают загруженность парковочных пространств, на 20-30% уменьшают нагрузку на дорожную сеть и, самое главное, сокращают число нарушений ПДД до 70% в проблемных районах города.

При этом подчеркивается, что 10% парковочных мест предназначены для бесплатного размещения транспортных средств лиц с инвалидностью и перевозящих их лиц. Для всех остальных граждан, не подходящих под льготные категории, парковка в платных зонах бесплатна ежедневно после 20:00, а также в выходные и праздничные дни.

Ранее жители столицы обратились в акимат с жалобами касательно появившихся по всему городу платных парковок – помимо общественных зон, они появились и возле жилых домов.

Тогда аким Алтай Кульгинов заявил, что неуместные платные парковки в городе уберут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981454-bolee-16-tys-platnyh-parkovochnyh-mest-ubrali-v-nur-sultane/