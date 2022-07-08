Аким Нур-Султана: Платные парковки в неположенных местах мы уберем

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Глава Нур-Султана на брифинге в СЦК ответил на жалобы астанчан касательно появившихся по всему городу платных парковок – помимо общественных зон, они появились и возле жилых домов, что вызвало возмущение горожан, передает корреспондент NUR.KZ.

Алтай Кульгинов на брифинге заявил, что проект по платным парковкам в Нур-Султане новый – из-за появившихся недовольств аким попросил горожан направить ему свои жалобы и предложения.

По итогам обращений неуместные платные парковки в городе уберут.

"Учитывая, что этот проект новый, мы готовы дальше работать над его совершенствованием, чтобы, самое главное, был порядок и интересы жителей не ущемлялись. Мы готовы рассмотреть все жалобы. Где платные парковки ставятся там, где не положено, мы уберем их.

(…) Давайте мы официально обратимся к жителям, чтобы дали свои предложения по платным парковкам. Где есть жалобы – мы все это рассмотрим", – заявил Кульгинов.

Аким столицы добавил, что платные парковки в городе начали вводить с 2018 года по контракту ГЧП – сейчас долю участия в нем государства планируют увеличить, чтобы больше средств шло в бюджет Нур-Султана.

С момента подписания договора, по словам Кульгинова, от платных парковок в бюджет города поступило 1,5 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977651-akim-nur-sultana-platnye-parkovki-v-nepolozhennyh-mestah-my-uberem/