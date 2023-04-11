Новый глава Антикора отчитался перед Токаевым

Касым-Жомарт Токаев и Асхат Жумагали. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, передает официальный сайт президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране. В частности, за первый квартал этого года зарегистрировано свыше 500 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 400 лиц, в том числе 53 руководителя различного уровня.

По словам Асхата Жумагали, с 23 января запущен проект "Бизнеске жол", направленный на устранение административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства. Помощь в рамках проекта уже получили порядка 7 тысяч предпринимателей.

Главе государства также была представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений. Так, в текущем году Антикоррупционной службой вынесено 769 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков.

Президент отметил исключительную важность устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. Он также поручил особое внимание уделить выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных лиц.

Напомним, 5 апреля Асхат Жумагали был назначен председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы). Ранее он занимал пост замглавы данного ведомства.

При этом экс-глава Антикора Олжас Бектенов стал руководителем Администрации президента.

Добавим, что Агентство РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), согласно информации на сайте ведомства, является государственным органом по противодействию коррупции, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту страны, осуществляющим формирование и реализацию антикоррупционной политики Казахстана и координацию в сфере противодействия коррупции, а также выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016301-novyy-glava-antikora-otchitalsya-pered-tokaevym/