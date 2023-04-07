Токаев провел ауызашар в Акорде (фото)

Ауызашар в Акорде. Фото: akorda.kz

Сегодня в резиденции президента Казахстана - Акорде - прошел ауызашар (разговение во время оразы) от имени Касым-Жомарта Токаева. Глава государства также принял в нем участие, передает сайт Акорды.

Обращаясь к собравшимся, президент подчеркнул особую значимость священного для всех мусульман месяца Рамазан, который верующие посвящают духовному самосовершенствованию и праведным делам.

Далее в выступлении были затронуты ключевые события, произошедшие в общественно-политической жизни страны за последний год.

"По итогам общенационального референдума были внесены поправки в Конституцию. Проведено несколько важных электоральных кампаний, в том числе президентские выборы и недавние выборы в парламент и маслихаты. В целом, в краткие сроки была проделана огромная работы.

Начало строительства Справедливого Казахстана ознаменовало новую эпоху в развитии нашей страны. Казахстан – единственное государство в своем геополитическом регионе, проводящее столь масштабные реформы. Обновленная Конституция и происходящие в стране преобразования – яркое тому подтверждение. Мы твердо намерены продолжать политику реформ", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент отметил, что Казахстан продолжит осуществлять активное международное сотрудничество, а внешняя политика страны всегда будет независимой. По его мнению, все наши успехи стали возможными благодаря единству и согласию в обществе.

"Народная мудрость гласит: "Залог благополучия – в согласии". Только мир, сплоченность и единство могут обеспечить нам процветание и достижение высоких целей. Именно эти непреходящие ценности являются условием прогресса государства и уверенности людей в завтрашнем дне. Поэтому сохранение мира и единства в Казахстане является одной из наших главных задач. На это мы должны направить все наши усилия", – отметил глава государства.

Как считает Касым-Жомарт Токаев, особую важность сегодня имеет продвижение традиционного ислама в соответствии с духовными и культурными запросами нашего общества.

Ауызашар в Акорде. Фото: akorda.kz

"Традиции и обычаи казахского народа всегда призывали к добру и имели глубокое нравственное значение. Замечательным примером может служить бата – напутствие аксакалами молодежи. Подрастающее поколение всегда с должным уважением относилось к старшим. Внимания и трепетного отношения в казахском обществе всегда удостаивались дочери. Все это созвучно главным ценностям традиционного ислама", – сказал президент.

Глава государства также призвал беречь и развивать национальную культуру.

"Национальная культура – это глубокое по своему содержанию и многогранное явление. Истоки самобытной культуры казахского народа заложены в традициях и обычаях. Своеобразие нашей культуры находит свое яркое воплощение и в национальной одежде. Было бы замечательно, если бы подрастающее поколение надевало казахскую национальную одежду не только на Наурыз мейрамы и другие праздники, но и в будни.

Национальная культура является зеркалом жизни народа, проявлением его бытия, а духовное развитие страны напрямую связано с развитием национального самосознания", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Выразив обеспокоенность нынешней ситуацией в мире, президент заметил, что сегодня в обществе не хватает таких общечеловеческих качеств, как доброта, милосердие и забота об окружающих. Поэтому он призвал приложить все усилия, чтобы побороть эти тревожные тенденции, угрожающие всему человечеству. Для этого каждый должен свято хранить в своем сердце высокие принципы и следовать им в своих повседневных помыслах и поступках.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал всем соотечественникам мира и благополучия.

На ауызашар были приглашены государственные и общественные деятели, ученые, врачи, педагоги, представители этнокультурных объединений, главы дипломатических миссий, деятели культуры, сотрудники спасательных служб.

Напомним, что в этом году месяц Рамазан начался 23 марта. Ночь с 17 на 18 апреля – священная ночь Предопределения. 21 апреля – праздник Курбан-Байрам.

Ранее мы публиковали точное расписание всех намазов для жителей трех крупнейших городов Казахстана – Астаны, Алматы и Шымкента.

Также напомним, что перед началом священного месяца Рамазан в Духовном управлении мусульман Казахстана рассказывали, что нужно и что нельзя делать в этот период верующим.

Добавим, что согласно информации на сайте ДУМК, Рамазан – девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман.

В месяц Рамазан все мусульмане держат пост в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца. В течение этого месяца правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2015966-tokaev-provel-auyzashar-v-akorde-foto/