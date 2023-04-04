Как изменился состав правительства Казахстана
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После прошедших в Казахстане выборов депутатов правительство ушло в отставку. На днях президент назначил новых министров и главу кабмина. Как изменился состав правительства - в материале NUR.KZ.
Кто сохранил свое место в кабмине
Премьер-министром Казахстана остался Алихан Смаилов.
Первым заместителем премьер-министра продолжил работать Роман Скляр.
Заместитель премьер-министра и министр торговли и интеграции Серик Жумангарин также сохранил свой пост.
Заместитель премьер-министра и руководитель Аппарата правительства Галымжан Койшыбаев продолжил работать на этой же должности.
Заместитель премьер-министра и министр финансов Ерулан Жамаубаев переназначен на ту же должность.
Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов остался на том же посту.
Министр обороны Руслан Жаксылыков сохранил свой пост.
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов также остался на своем посту.
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек остался на той же должности.
Свой пост сохранил и Гани Бейсембаев - он переназначен министром просвещения РК.
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сохранил должность.
Министр юстиции Азамат Ескараев остался на той же должности.
Министром национальной экономики остался Алибек Куантыров.
Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности продолжит работать Багдат Мусин.
Министром здравоохранения все также будет Ажар Гиният.
Министром труда и соцзащиты переназначена на тот же пост Тамара Дуйсенова.
Министром экологии и природных ресурсов продолжит работать Зульфия Сулейменова.
Министром информации и общественного развития остался Дархан Кыдырали.
Министром по чрезвычайным ситуациям остался Юрий Ильин.
Министром культуры и спорта продолжит работать Асхат Оралов.
На должности министра индустрии и инфраструктурного развития остался работать Марат Карабаев.
Новые лица в кабмине
Министром иностранных дел и заместителем премьер-министра стал Мурат Нуртлеу, который ранее был руководителем Администрации президента. Он сменил на этом посту Мухтара Тлеуберди.
Министром энергетики стал экс-глава фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев - он сменил на этом посту Болата Акчулакова.
Другие назначения
Тем временем бывший министр энергетики Болат Акчулаков занял пост советника президента.
Экс-глава Антикоррупционной службы Олжас Бектенов стал руководителем Администрации президента.
Кроме того, президент сменил зампреда КНБ - директора Службы внешней разведки. Вместо Габита Байжанова этот пост занял Аскар Амерханов.
А фонд "Самрук-Казына" вместо Алмасадама Саткалиева возглавил Нурлан Жакупов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2015410-kak-izmenilsya-sostav-pravitelstva-kazahstana/