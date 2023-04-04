Как изменился состав правительства Казахстана

Зал для заседания правительства. Иллюстративное фото: t.me/bort_01

После прошедших в Казахстане выборов депутатов правительство ушло в отставку. На днях президент назначил новых министров и главу кабмина. Как изменился состав правительства - в материале NUR.KZ.

Кто сохранил свое место в кабмине

Премьер-министром Казахстана остался Алихан Смаилов.

Алихан Смаилов. Фото: akorda.kz

Первым заместителем премьер-министра продолжил работать Роман Скляр.

Роман Скляр. Фото: primeminister.kz

Заместитель премьер-министра и министр торговли и интеграции Серик Жумангарин также сохранил свой пост.

Серик Жумангарин. Фото: primeminister.kz

Заместитель премьер-министра и руководитель Аппарата правительства Галымжан Койшыбаев продолжил работать на этой же должности.

Галымжан Койшыбаев. Фото: пресс-служба МИД РК

Заместитель премьер-министра и министр финансов Ерулан Жамаубаев переназначен на ту же должность.

Ерулан Жамаубаев. Фото: официальный сайт Министерства финансов РК

Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов остался на том же посту.

Алтай Кульгинов. Фото: СЦК

Министр обороны Руслан Жаксылыков сохранил свой пост.

Руслан Жаксылыков. Фото: gov.kz

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов также остался на своем посту.

Марат Ахметжанов. Фото: polisia.kz

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек остался на той же должности.

Саясат Нурбек. Фото: facebook.com/sayasat

Свой пост сохранил и Гани Бейсембаев - он переназначен министром просвещения РК.

Гани Бейсембаев.Фото: primeminister.kz

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сохранил должность.

Ербол Карашукеев. Фото: government.kz

Министр юстиции Азамат Ескараев остался на той же должности.

Азамат Ескараев. Фото: primeminister.kz

Министром национальной экономики остался Алибек Куантыров.

Алибек Куантыров. Архивное фото: primeminister.kz

Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности продолжит работать Багдат Мусин.

Багдат Мусин. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министром здравоохранения все также будет Ажар Гиният.

Ажар Гиният. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Министром труда и соцзащиты переназначена на тот же пост Тамара Дуйсенова.

Тамара Дуйсенова. Архивное фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Министром экологии и природных ресурсов продолжит работать Зульфия Сулейменова.

Зульфия Сулейменова. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Министром информации и общественного развития остался Дархан Кыдырали.

Дархан Кыдырали. Фото: gov.kz

Министром по чрезвычайным ситуациям остался Юрий Ильин.

Юрий Ильин. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Министром культуры и спорта продолжит работать Асхат Оралов.

Асхат Оралов. Фото: primeminister.kz

На должности министра индустрии и инфраструктурного развития остался работать Марат Карабаев.

Марат Карабаев. Фото: primeminister.kz

Новые лица в кабмине

Министром иностранных дел и заместителем премьер-министра стал Мурат Нуртлеу, который ранее был руководителем Администрации президента. Он сменил на этом посту Мухтара Тлеуберди.

Мурат Нуртлеу. Фото: Акорда

Министром энергетики стал экс-глава фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев - он сменил на этом посту Болата Акчулакова.

Алмасадам Саткалиев. Фото: akorda.kz

Другие назначения

Тем временем бывший министр энергетики Болат Акчулаков занял пост советника президента.

Болат Акчулаков. Фото: primeminister.kz

Экс-глава Антикоррупционной службы Олжас Бектенов стал руководителем Администрации президента.

Олжас Бектенов. Фото: 24.kz

Кроме того, президент сменил зампреда КНБ - директора Службы внешней разведки. Вместо Габита Байжанова этот пост занял Аскар Амерханов.

Аскар Амерханов. Фото: официальный сайт Комитета национальной безопасности РК

А фонд "Самрук-Казына" вместо Алмасадама Саткалиева возглавил Нурлан Жакупов.

Нурлан Жакупов. Фото: kidf.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2015410-kak-izmenilsya-sostav-pravitelstva-kazahstana/