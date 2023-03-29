"Придется принимать непопулярные, но эффективные решения": Токаев о развитии экономики

Мажилис. Иллюстративное фото: parlam.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев выступает на открытии первой сессии парламента РК VIII созыва. Глава государства высказался о развитии страны, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента РК.

"Перед нами стоит жизненно важная задача – ускорить темпы всесторонней модернизации и совершить рывок в социально-экономическом развитии.

Наша страна долгое время полагалась на благоприятную внешнюю конъюнктуру. Мы верили в различные концепции и программы, доверяли надуманным отчетам о мнимых успехах.

Но оставались без должного внимания самые важные, принципиальные вещи: до сих пор остается низким уровень жизни граждан, имеет место правовая несправедливость, растет дистанция между богатыми и бедными", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в предстоящие несколько лет необходимо решить эти основные проблемы.

"В предстоящие пять лет перед правительством и депутатами стоит задача решения этих основных проблем.

Нужно срочно заняться капитальным ремонтом нашего общего дома.

Копившиеся годами системные проблемы в экономике и социальной сфере требуют решительных действий. Поэтому придется принимать непопулярные, но эффективные и нужные решения", – сказал он.

Кроме того, по словам президента, предстоящие пять лет станут определяющими для нашей страны.

"Нам предстоит работать в формате четких приоритетов. Особо важные вопросы решать незамедлительно. Но какие-то вопросы придется отложить, по каким-то – только наметить контуры будущих решений. По-другому нельзя, иначе мы распылим свои усилия и растратим имеющиеся ресурсы. Предстоящие пять лет станут определяющими для нашей страны.

Нам предстоит сформировать качественную законодательную базу для обеспечения динамичного прогресса страны. Для этого потребуется изменить правила и принципы функционирования нашей экономики. Первые шаги в этом направлении уже сделаны – проводится работа по демонополизации и возврату незаконно выведенных из страны капиталов. И это не означает, что стране не нужен устойчивый, конкурентоспособный крупный бизнес. Безусловно, нужен, и мы будем его поддерживать.

В нашей новой экономической парадигме он начнет работать по-новому и обязательно получит свое развитие. В целом, создание открытой и самодостаточной рыночной экономики остается главным приоритетом", – заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014455-pridetsya-prinimat-nepopulyarnye-no-effektivnye-resheniya-tokaev-o-razvitii-ekonomiki/