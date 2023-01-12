Дети советских партийных работников просят переименовать улицы в Казахстане в честь родителей, заявил депутат

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутат сената Мурат Бахтиярулы на пленарном заседании палаты попросил кабмин пересмотреть ономастическую госполитику и проработать ее, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат в своем запросе на имя заместителя премьер-министра по социальным вопросам Алтая Кульгинова заявил, что с момента обретения нашей страной независимости в Казахстане активизировалась ономастическая работа.

По его словам, были восстановлены исторические названия казахских населенных пунктов, озер, рек, которые в свое время были изменены по политическим мотивам.

"Однако в настоящее время … все чаще встречаются случаи о переименовании именами первых секретарей бывших Компартий, председателей советов, которые руководили районами и областями в советский период, именами директоров совхозов.

Конечно, мы не отрицаем заслуги секретарей и далеки от желания принизить их успехи, но если дать названия улиц всех партийных секретарей, председателей советов 75-летнего периода Советского Союза, то в Казахстане не хватит городов и улиц", - заявил сенатор.

Указал он и еще на одну негативную тенденцию в этой сфере.

"Также мы наблюдаем случаи, когда влиятельные, обеспеченные дети бывших советских партийных работников идут на разные поступки, прося дать имя своего родителя улицам.

Обращаются в акиматы на местах, ономастические комиссии и местные маслихаты. А как тогда быть с людьми, действительно заслуживающих этой чести, у кого вообще не осталось детей и богатых наследников?" - задался он вопросами.

В связи с этим депутат попросил правительство еще раз пересмотреть государственную ономастическую политику и проработать ее в соответствии с требованиями сегодняшнего времени.

В законе "О языках в Республике Казахстан", текст которого опубликован на сайте ИПС "Адилет", говорится, что ономастика – раздел языкознания, изучающий собственные имена, историю их возникновения и преобразования.

Ономастическая комиссия – консультативно-совещательный орган, вырабатывающий предложения:

по формированию единых подходов по наименованию и переименованию административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, аэропортов, портов и других объектов государственной собственности на территории РК;

по уточнению и изменению транскрипции их наименований и присвоению собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства, а также восстановлению и сохранению исторических названий как составной части историко-культурного наследия Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005124-vliyatelnye-deti-sovetskih-partiynyh-rabotnikov-prosyat-dat-imya-roditeley-ulitsam-v-kazahstane-zayavil-deputat/