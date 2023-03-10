Туймебаев доложил Токаеву о возврате в собственность КазНУ двух земельных участков

Касым-Жомарт Токаев и Жансеит Туймебаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял ректора Казахского Национального Университета имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева, сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе встречи президенту были представлены результаты академической, научно-исследовательской и инновационной деятельности, новые направления и перспективы развития университета.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в учебном заведении сегодня обучаются более 24 тысяч студентов, в том числе 2,8 тысячи иностранных граждан из 54 стран мира.

Реализуются 542 образовательные программы, увеличено количество научных центров и проектов.

В 2022 году заключено более 30 договоров с ведущими университетами США, Великобритании, Японии, Франции, ОАЭ, Турции. Филиалы вуза действуют в Стамбуле и Бишкеке. В Алматы на базе университета открыт филиал МИФИ (Москва).

Жансеит Туймебаев сообщил, что в 2022 году повышена заработная плата профессорско-преподавательского состава. Кроме того, выполнен ремонт учебных корпусов, лабораторий и общежитий. По решению суда в собственность КазНУ возвращены два земельных участка.

Президент Казахстана указал на важность дальнейшего развития университета и акцентировал внимание на необходимости укрепления международного статуса вуза, усиления научно-исследовательской деятельности.

Напомним, что споры об отчуждении земельных участков КазНУ ведутся больше двух лет. В феврале 2021 года экс-аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал слухи о "передаче" земель Казахского национального университета имени аль-Фараби в частные руки.

Бывший градоначальник тогда заявил, что земли университета никто не собирается передавать частникам.

В октябре 2022 года Специализированный межрайонный экономический суд Алматы вернул ранее отчужденные земли КазНУ. В ходе проверки выяснилось, что акиматом города в нарушение требований действующего законодательства незаконно приняты постановления с нарушением по отчуждению части земельного участка университета.

По информации официального сайта КазНУ, Казахский национальный университет имени аль-Фараби был основан в 1934 году. На сегодняшний день в КазНУ функционирует 16 факультетов, 68 кафедр, 29 научно-исследовательских институтов и центров, технопарк.

В вузе обучаются более 26 000 студентов, магистрантов и докторантов.

В университете работают более 3 тысяч профессоров, докторов, кандидатов наук и докторов философии, более 10 академиков крупнейших академий, более 40 заслуженных деятелей Казахстана, около 40 лауреатов Государственных и именных премий РК и 40 лауреатов премий молодых ученых, 47 стипендиатов государственных научных стипендий

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012464-tokaev-prinyal-rektora-kaznu-imeni-al-farabi-zhanseita-tuymebaeva/