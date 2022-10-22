Суд вернул ранее отчужденные земли КазНУ в Алматы

КазНУ. Фото: пресс-служба КазНУ

Специализированный межрайонный экономический суд Алматы вернул ранее отчужденные земли КазНУ. Об этом на своей сообщил главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат Темиржанов.

По его словам, Департаментом Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК по Алматы была проведена проверка законности отчуждения части территории Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

В ходе проверки выяснилось, что акиматом города в нарушение требований действующего законодательства незаконно приняты постановления с нарушением по отчуждению части земельного участка университета.

Как подчеркнул Темиржанов, решением СМЭС Алматы иск Департамента по управлению земельными ресурсами города Алматы удовлетворен в полном объеме. В нем департамент МСХ требовал признать недействительными постановления и договоров купли-продажи к КГУ "Аппарат Акима города Алматы", КГУ "Управление земельных отношений города Алматы", ТОО "Omirex", ТОО Atlas Development, НАО университет им. Аль-Фараби.

Напомним, в феврале текущего года экс-аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявлял, что земли университета никто не собирается передавать частникам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993951-sud-vernul-ranee-otchuzhdennye-zemli-kaznu-v-almaty/