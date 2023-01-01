Хорватия вошла в еврозону и Шенген

Флаг Хорватии. Фото: Tibor Bognar/Getty Images

С 1 января 2023 года Хорватия вошла в Шенген и стала членом еврозоны - новый 2023 год страна встретит с новой валютой. Власти Хорватии дали некоторые рекомендации гражданам.

Хорватская куна и евро будут равноправно использоваться для наличных расчетов лишь в течение 14 дней, пишет Euronews.

В рамках поэтапного, но быстрого внедрения единой европейской валюты более половины банковских автоматов были отключены, чтобы их можно было перезагрузить для выдачи новых банкнот.

Председатель Национального банка Хорватии Борис Вуйчич обратился к гражданам страны с рекомендациями из-за предстоящих изменений.

"Хорошо иметь при себе немного наличных, потому что в выходные банковская система будет в переходном состоянии. Следовательно, ни карты, ни интернет-банкинг работать не будут, поэтому хорошо иметь наличные на всякий случай. 2 января все должно уже быть в порядке и будет работать нормально", - заявил он.

Сегодня, 1 января, Хорватия стала частью европейской Шенгенской зоны. Это означает, что люди могут пересекать границу между соседними государствами ЕС без паспортного контроля.

Тем не менее, как отметили корреспонденты, это подразумевает более строгий контроль на границах Хорватии с государствами, не входящими в ЕС

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2003898-horvatiya-voshla-v-evrozonu-i-shengen/