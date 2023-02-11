Асфальт поверх снега: Смаилов подверг критике казахстанские дороги

Укладка асфальта в снежную погоду в Талгаре (2021). Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

В Астане в формате видеоконференции прошло заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента. Председательствовал на мероприятии премьер Алихан Смаилов, сообщает его пресс-служба на сайте Primeminister.kz.

Открывая заседание, глава правительства отметил, что до 2030 года поставлена задача обеспечить качественное строительство и реконструкцию 8 тыс. км республиканских и 14 тыс. км местных автодорог.

О проводимой работе и планах доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

По его словам, в текущем году ремонтными работами будут охвачены 11 тыс. км автомобильных дорог, в том числе 7 тыс. км республиканской сети. На сегодняшний день из 70 тыс. км местной сети 85% дорог находятся в нормативном состоянии. Хорошие показатели состояния местных дорог, по его словам, наблюдаются в:

Жамбылской области (97%);

Мангистауской области (96%);

Павлодарской области (91%).

Показатели ниже среднего – в 3 регионах:

в Западно-Казахстанской области (46%);

в Актюбинской области (72%);

в Атырауской области (72%).

Заседание в онлайн-формате. Фото: primeminister.kz

Также министерство прорабатывает реализацию с привлечением средств международных финансовых институтов новых дорожных проектов в период с 2024 по 2030 годы общей протяженностью 4,4 тыс. км.

Речь идет о дорогах:

"Жезказган-Караганды" — 513 км;

"Астана-Костанай-граница РФ" — 830 км;

"Бейнеу-Шалкар" — 515 км;

"Атырау-Доссор" — 86 км;

"Кызылорда-Актобе" — 1 101 км;

"Актобе-Уральск" — 628 км.

На заседании также выступили председатель правления компании "КазАвтоЖол" Мейрхат Касымбаев и акимы ряда регионов.

Заседание под председательством Алихана Смаилова. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр отметил, что состояние дорог и транспортная инфраструктура являются важнейшими факторами развития внутренней и внешней торговли.

Однако, по его словам, в последнее время качество автодорог вызывает справедливую критику. Плохое дорожное покрытие приводит к авариям и жертвам, снижает транзитный поток, а также негативно отражается на имидже страны.

"Особое недовольство общественности вызывает проводимый ремонт. В интернете можно найти многочисленные видеоролики и фотографии, когда работы проводятся не по регламенту, в дождливую и даже снежную погоду", — подчеркнул Алихан Смаилов.

В качестве примера глава правительства привел факты, когда в селе Коктерек Абайской области асфальт укладывали на снег, а в Павлодаре асфальт попросту разбрасывали на дорогу. В некоторых регионах, не дождавшись действий от местных исполнительных органов, жители сел самостоятельно ремонтируют дороги. Так было в селе Рыскулово Алматинской области, селе Атамекен Мангистауской области. Кроме того, имеются факты, когда ежегодно проводятся ремонтные работы на одних и тех же участках.

Алихан Смаилов потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству.

"Акиматам регионов поручено обеспечить качественную работу по строительству и ремонту местной сети автодорог. Следует в самое ближайшее время завершить все процедуры государственных закупок и приобретения строительных материалов, чтобы компании начали свою работу сразу с открытия строительного сезона", – подчеркнули в правительстве.

Кроме того, премьер поручил обеспечить до конца текущего года завершение важнейших автодорожных проектов, таких как "Мерке-Бурылбайтал", "Актобе-Атырау-Астрахань", "Алматы-Усть-Каменогорск", "Унеге-Бейсен", "Казталовка-Жанибек", "Ушарал-Достык".

В Казахстане действительно нередки случаи, когда асфальт укладывали в морозы.

К примеру, такое дважды происходило в ноябре 2021 года в Талгаре, единичный случай был зафиксирован в Семее, примерно в тот же период, и еще годом ранее – в Жанаозене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009018-asfalt-poverh-snega-smailov-podverg-kritike-kazahstanskie-dorogi/