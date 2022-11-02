"Брызнули асфальтом": павлодарцы высмеяли ремонт улицы (видео)

Улица Катаева в Павлодаре. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

Ремонт улицы Катаева в Павлодаре стал поводом для насмешек со стороны горожан. В соцсетях появились кадры "уникального ноу-хау". Ситуацию прокомментировали в городском акимате, передает корреспондент NUR.KZ.

На опубликованном в Instagram видео автор демонстрирует край асфальтированной дороги.

"Ребята, ремонт на Катаева продолжается. В данный момент применена технология, ноу-хау, "брызни асфальт на листву". Очень красиво, я думаю, всем понравится", - говорит женский голос за кадром.

Пользователи тоже пошутили по поводу увиденного.

"Хотели ноу-хау, получился хай так", "Надо уже выходить на международный уровень, пусть и у них так же будет, как у нас", "Живу на Катаева, каждый день любуюсь этим позором. Хуже не было никогда", "Это стиль авангард, вы ничего не понимаете", - написали комментаторы.

В акимате Павлодара пояснили, что платить за работу подрядчику не будут.

"Договор на проведение работ заключен 20 июля 2022 года. Однако с этого времени подрядчик в течение месяца не приступал к выполнению работ. С момента начала работ (в августе этого года) специалистами отдела ЖКХ неоднократно выявлялись нарушения в технологии, что, соответственно, нарушало качество ремонта улицы.

В течение августа и сентября текущего года компании были высланы 6 уведомлений об исправлении нарушений, необходимости приостановить работы по фрезерованию старого асфальта и приступить к асфальтированию уже отработанных участков улицы в связи со скорым окончанием сезона выполнения подобных работ", - сообщили в пресс-службе акима Павлодара.

В ведомстве пояснили, что Национальный центр качества дорожных активов подтвердил неудовлетворительное качество выполненных работ. В итоге их не приняли. Сейчас готовят документы в суд для признания подрядчика недобросовестным.

К слову, на ремонт дороги было выделено более 300 миллионов тенге. Работу над ошибками делать будут теперь уже весной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995413-bryznuli-asfaltom-pavlodartsy-vysmeyali-remont-ulitsy-video/